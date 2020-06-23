Наби Кейта обвинили в сексуальном насилии

Наби Кейта («Ливерпуль»)
Фото: Getty Images
Женщина обратилась в полицию и настаивает, что все произошло в январе.
Жительница Манчестера обвинила полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта в сексуальном насилии.
Женщина по имени Понцо Дламини рассказала об инциденте в твиттере. Она якобы подверглась изнасилованию со стороны 25-летнего футболиста в январе после совместной вечеринки, на которую ее пригласила подруга. Кейта стал трогать ее и даже предложил ей деньги, когда она начала сопротивляться.
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Дламини заявила, что уже обратилась в полицию Манчестера и Ливерпуля, а к иску приложила подробную информацию о телефонных контактах в тот период: она переписывалась с матерью и созванивалась с человеком по имени Байо, который называл себя агентом Кейта.
В реплаях женщине, в основном, не верят – пишут, что она добивается внимания и сомневаются, что Кейта мог совершить такой поступок. В качестве контр-аргументов высказываются тот факт, что игрок не знает английского, а также очень религиозен и не мог изнасиловать женщину.
- Гвинейский футболист присоединился к «Ливерпулю» в 2018 году.
- С «Ливерпулем» Кейта выиграл Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
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