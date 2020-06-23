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Гендузи провоцировал игроков «Брайтона», говоря, что они мало зарабатывают

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Маттео Гендузи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Уловки не помогли – «Арсенал» проиграл.

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи активно провоцировал футболистов «Брайтона» во время матча 30-го тура АПЛ.

Daily Mail сообщает, что 21-летний Гендузи указывал Неалю Мопе и еще двум игрокам на их низкую по меркам чемпионата зарплату.

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«Он говорил, что футболисты «Брайтона» – дерьмо, что он с партнерами по команде зарабатывают больше, чем они когда-либо смогут. Он делал такое и в других матчах. «Арсенал» – достойный клуб, там ненавидят такое поведение», – рассказал изданию достоверный источник.

  • Зарплатный потолок в «Брайтоне» – 55 тысяч евро в неделю. Это все-таки повыше оклада Гендузи (49 тыс), но значительное уступает зарплате таких «канониров», как Месут Озил (385 тыс) или Пьер-Эмерик Обамеянг (220,5).
  • «Брайтон» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:1, лондонцы уступили в двух матчах подряд после рестарта АПЛ.
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