Гендузи провоцировал игроков «Брайтона», говоря, что они мало зарабатывают

Уловки не помогли – «Арсенал» проиграл.

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи активно провоцировал футболистов «Брайтона» во время матча 30-го тура АПЛ.

Daily Mail сообщает, что 21-летний Гендузи указывал Неалю Мопе и еще двум игрокам на их низкую по меркам чемпионата зарплату.

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«Он говорил, что футболисты «Брайтона» – дерьмо, что он с партнерами по команде зарабатывают больше, чем они когда-либо смогут. Он делал такое и в других матчах. «Арсенал» – достойный клуб, там ненавидят такое поведение», – рассказал изданию достоверный источник.

Зарплатный потолок в «Брайтоне» – 55 тысяч евро в неделю. Это все-таки повыше оклада Гендузи (49 тыс), но значительное уступает зарплате таких «канониров», как Месут Озил (385 тыс) или Пьер-Эмерик Обамеянг (220,5).

«Брайтон» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:1, лондонцы уступили в двух матчах подряд после рестарта АПЛ.

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