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«Хочу извиниться перед... абсолютно *** [блин] никем!» Фанат «Бёрнли» взял ответственность за баннер

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Растяжка над «Этихадом»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Фанат считает, что не сделал ничего неправильного.

«Бёрнли» не пришлось искать фаната, ответственного за баннер с надписью White Lives Matter.

Перед матчем команды с «Манчестер Сити» над стадионом появился самолет с провокационной растяжкой – сразу после того, как футболисты преклонили колено в знак солидарности с антирасистской кампанией Black Lives Matter. Клуб обещал забанить ответственного пожизненно в случае, если его удастся идентифицировать – в итоге герой нашелся сам.

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Он опубликовал видео с баннером на фейсбуке и написал: «Хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед... абсолютно *** [блин] никем! Очевидно, в наше время считается расизмом сказать, что жизни белых важны». Как сообщает Daily Mail, профиль мужчины по имени Джейк Хеппл удален.

  • «Сити» победил со счетом 5:0.
  • После игры капитану «Бёрнли» Бену Ми пришлось извиняться за нерадивого фаната и заверять, что клуб подобное не приемлет.

Во время матча «Сити» – «Бёрнли» над «Этихадом» пролетел самолет с надписью White Lives Matter

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