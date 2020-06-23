Тест: назови команды семи дивизионов Англии

Тест о клубах Англии
Фото: Eurosport
Уверены, даже англичане не прошли бы его на 100%.
Шарлатаны Eurosport.ru записали видео, в котором вспоминают 159 команд из семи дивизионов английского футбола.
Мы решили, что ты тоже хотел бы попробовать себя в этом деле: вписывай клубы на английском языке. У тебя ровно 18 минут, но есть одно условие – не подглядывай в шпаргалки!
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