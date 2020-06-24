Давид Луис и еще 3 футболиста продлили контракты с «Арсеналом»

Давид Луис
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Давид подписал годичное соглашение.
Лондонский «Арсенал» продлил контракты с Давидом Луисом, Пабло Мари, Седриком Соарешем и Дани Себальосом.
О новых соглашениях сообщается на официальном сайте клуба. Луис продлил контракт на год, Мари и Соареш подписали долгосрочные соглашения, Себальос останется в клубе как минимум до конца сезона-2019/20.
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«Я очень рад, что эти игроки остаются у нас. Давид Луис – очень важный для клуба футболист. В этом сезоне он сыграл в большинстве матчей и был важен для команды. Он общается с командой на поле и за его пределами и всем помогает», – заявил технический директор «Арсенала» Эду.
- 33-летний Луис перешел в «Арсенал» из «Челси» летом 2019 года.
- В первом матче «Арсенала» после рестарта АПЛ он стал автором нескольких результативных ошибок и был удален.
- «Арсенал» идет на 10-м месте после 30 игр.
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