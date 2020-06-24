ESPN: самый дорогой игрок в истории «Тоттенхэма» отказался играть при Моуринью

Жозе Моуринью
Фото: Getty Images
Похоже, Жозе нашел новую жертву.
Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле заявил тренеру клуба Жозе Моуринью, что больше не выйдет на поле под его началом.
Прошлым летом полузащитник сборной Франции перешел к «шпорам» в статусе самого дорогого новичка в истории клуба – лондонцы выложили за него «Лиону» 72,5 млн евро. С тех пор игрок не смог стать важной частью команды – ни при Маурисио Почеттино, ни при Моуринью. 23-летний футболист надеялся, что вызванная коронавирусом пауза позитивно скажется на его игровом времени в концовке сезона, но Жозе почти не подпускает его к составу – зато стабильно критикует на публике и за кулисами.
«Дрогба клал по 46 мячей за сезон». Моуринью высмеяли за ошибку со статой Дидье
Как сообщает ESPN, 22 июня конфликт достиг пика – игрок и тренер повздорили на тренировке, после чего отправились выяснять отношения в кабинет Моуринью. По информации источника, Ндомбеле сообщил португальцу, что больше не сыграет ни матча, пока тот остается тренером клуба.
- «Тоттенхэм» в шести очках от зоны Лиги чемпионов – правда, у конкурентов матч в запасе.
- Моуринью пришел в клуб осенью 2019-го, сменив уволенного Почеттино.
Моуринью мог не стать Особенным. Жозе жутко повезло победить Фергюсона
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте