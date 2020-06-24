Бывший английский футболист сделал каминг-аут

Томас Битти набрался смелости только после завершения карьеры.

Бывший английский футболист Томас Битти совершил каминг-аут.

Экс-игрок «Халла» стал первым английским игроком за 30 лет, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. 33-летний экс-футболист выступал за молодежную команду «Халла», поиграл в США, Канаде и Сингапуре. После 10 лет карьеры Битти сосредоточился на бизнесе и решил, что настало время для публичного срыва покровов.

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«Пришло время поделиться чем-то очень личным. Легче сидеть в тишине, но настоящее испытание состоит в том, чтобы говорить. Для меня пришло время стать собой и, надеюсь, как-то поспособствовать переменам. Я брат, сын, друг и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кем я являюсь, и надеюсь, что следующему поколению будет немного легче», – написал Томас в инстаграме.

В топ-лигах Европы все еще не было ни одного открытого гея до завершения карьеры.

Самый известный кейс каминг-аута среди бывших футболистов – экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер.

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