АПЛ запустила систему борьбы с оскорблениями в соцсетях

Расисты и прочие хейтеры получат по заслугам.

Английская премьер-лига сообщила о запуске системы по борьбе с нетерпимостью в социальных сетях в адрес футболистов, тренеров и членов их семей.

Система позволит пострадавшим уведомлять Премьер-лигу о полученных ими серьезных дискриминационных сообщениях. Каждое дело будет рассмотрено, доведено до сведения соответствующей социальной сети и расследовано – в случае необходимости, будут приняты юридические меры.

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«Дискриминационные оскорбления в интернете недопустимы ни в каком проявлении, и решение этой проблемы должно быть приоритетом. Слишком много случаев, когда футболисты и их семьи получают ужасающие дискриминационные сообщения – никто не должен иметь с этим дело», – цитирует сайт лиги исполнительного директора Ричарда Мастерса.

Трой Дини жаловался, что после отказа от возвращения к тренировкам из-за боязни заражения коронавирусом он получал сообщения, в которых членам его семьи желали смерти.

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