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Марсьяль сделал первый хет-трик «МЮ» в АПЛ за 7 лет, но забыл трофейный мяч после игры

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Антони Марсьяль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 20 минут

Повезло, что в клубе есть более ответственные сотрудники.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.

Все три мяча забил французский страйкер «дьяволов» Антони Марсьяль – это первый хет-трик клуба в английской Премьер-лиге за 7 лет. В последний раз трижды в одном матче за «МЮ» забивал еще Робин ван Перси при сэре Алексе Фергюсоне.

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Похоже, самого нападающего статистический факт не слишком впечатлил – игрок забил на традиционный для таких событий послематчевый ритуал и забыл трофейный мяч. К счастью для француза, его выручила сотрудница клуба, которая тонко намекнула на оплошность. Посмотреть на комичный момент можно здесь.

  • «МЮ» приблизился на расстояние в два очка к четвертому «Челси» – у «синих» матч в запасе против «Сити».
  • У Марсьяля 11 голов в 24 матчах текущего сезона АПЛ.

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