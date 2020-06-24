Сколько очков нужно «Ливерпулю» для чемпионства? Кажется, коронация пройдет на стадионе «Ман Сити»

Либо поможет «Челси», либо все решится в очном матче.

«Ливерпуль» в шаге от победы в АПЛ

«Ливерпуль» выходил на матч против крепких середняков из «Кристал Пэлас» с четким пониманием – нужно брать три очка после осечки в мерсисайдском дерби. Но у «орлов» внезапно надорвал мышцу основной вратарь Висенте Гуаита, не был доступен экс-форвард «красных» Кристиан Бентеке, и команда Клоппа быстро превратила смурной матч АПЛ в вечеринку у бассейна.

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Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» Фото: Twitter

Владение мячом у «Ливерпуля», кажется, ни разу не упало ниже 70%, а «Пэлас» так и не вышел из обороны как следует – все тонуло в прессинге хозяев. Поэтому в ворота середняков так легко закатились четыре гола – по два в каждой половине. Сначала Александер-Арнольд четко перекинул стенку со стандарта, потом Салах подождал ошибку Ван Анхольта, Фабиньо мощно влупил издали, а Мане убежал один на один и вздернул «Пэлас» на виселице.

Лондонский клуб выглядел невероятно слабо – три удара, ноль в створ, почти трехкратное отставание по передачам и 71% точных пасов (в среднем, худшая команда АПЛ выдает по этому показателю 69%, предпоследняя – 71,6%). Даже удивительно, как фирма 72-летнего Роя Ходжсона еще идет на девятом месте в Премьер-лиге.

Так сколько очков нужно «Ливерпулю» для чемпионства?

Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», 2019 год Фото: Getty Images

Перед рестартом все запомнили, что для титула «Ливерпулю» нужно набрать шесть очков. После ничьей в первом посткарантинном туре с «Эвертоном» задача Клоппа сжалась до пяти баллов. Быстро стало понятно, что Юрген и ее выполнил на 60% – сейчас до трофея осталось всего два очка. Как и когда их добыть?

Можно подождать, пока эти баллы потеряет «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола в четверг, 25 июня, на выезде встречается с «Челси». В случае ничьей или поражения у «Сити» не будет даже теоретической возможности догнать «Ливерпуль» – все, на «Энфилде» открывают шампанское и празднуют первый титул Премьер-лиги в истории. Если «горожане» спокойно или случайно побеждают «синих», то шансы еще остаются.

Тогда все решится 2 июля в 32-м туре. И это будет самой увлекательной вывеской выходных и самым красивым сюжетом сезона, потому что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом. Победа и даже ничья на «Этихаде» тут же коронует мерсисайдский клуб и превратит остаток чемпионата в праздничное турне Клоппа, Хендерсона, Салаха и их друзей.

А если Гвардиола возьмет два матча, когда «Ливерпуль» станет чемпионом?

Если «Сити» упрется на домашней арене, то вот список потенциальных жертв «красных», которых придется распотрошить для гарантированного трофея АПЛ:

5 июля, «Астон Вилла» (дома);

8 июля, «Брайтон» (в гостях);

11 июля, «Бёрнли» (дома).

Не приводим полный календарь «Ливерпуля», потому что иначе «Манчестеру» придется очень долго оставаться в этой гонке.

И еще парочка рекордов, которые могут побить «красные»

Мохамед Салах и Садио Мане, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Помимо возможной коронации при дворе действующих правителей «Ливерпуль» готовится отобрать у «Сити» еще кое-какие достижения. Во-первых и в-главных – это максимальное число очков. «Манчестер Сити» в Премьер-лиге-2017/18 настрелял 100 баллов. Сейчас мерсисайдцы идут с графиком, чтобы набрать 107 очков.

Во-вторых, максимальная разница между чемпионом и вице-чемпионом. В том же сезоне-2017/18 Гвардиола опередил всех на 19 баллов. Уже сейчас преимущество Клоппа – 20, в случае победы во всех встречах оно вырастет минимум до 23 (помните же, в следующем туре очный матч «Сити» и «Ливерпуля»), а если манкунианцы еще будут терять очки в конце чемпионата, то рекорд станет совсем неприличным.

А еще «красные» заходят на достижение по победам в АПЛ – у «горожан»-2017/18 их накопилось 32, лидеры этого сезона взяли уже 28 матчей. Так что для нового эпохального события нужно всего-то выиграть в пяти встречах из семи оставшихся.

Но сначала главное – болеть за «Челси» в четверг или мобилизовать все силы для очной встречи на «Этихаде». В любом случае мы не останемся разочарованными: либо «Ливерпуль» возьмет главный национальный титул впервые за 30 лет, либо «Манчестер Сити» подарит лучший сезон и одновременно чемпионскую гонку в нашей жизни.

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 4:0

Mirror: «Сити» устроит «Ливерпулю» чемпионский коридор, если «красные» возьмут титул к очному матчу

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