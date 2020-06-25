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Агуэро пропустит остаток сезона в АПЛ, но, возможно, еще сыграет в Лиге чемпионов

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Серхио Агуэро

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Кун имеет шансы вернуться к доигровке с «Реалом».

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро успешно перенес операцию на колене после травмы, полученной в матче 30-го тура АПЛ против «Бёрнли».

«Все прошло хорошо, скоро начну курс восстановления. Большое спасибо доктору Кугату и его команде, а также вам всем за поддержку», – написал 32-летний Агуэро в твиттере.

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Sky Sports сообщает, что форвард может вернуться к возобновлению Лиги чемпионов в августе – следовательно, он пропустит остаток сезона в чемпионате Англии. Тренер «Сити» Пеп Гвардиола заявил, что пока не знает, успеет ли Агуэро к ЛЧ.

  • Аргентинец травмировался в конце первого тайма – за его снос «Сити» получил право на пенальти.
  • «Сити» выиграл у «Бёрнли» со счетом 5:0.

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