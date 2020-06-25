Решится ли судьба АПЛ-2019/20 25 июня?

Уже 25 июня «Ливерпуль» может примерить долгожданный титул чемпиона Англии, и если это произойдет, то без непосредственного участия команды Юргена Клоппа. На «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Манчестер Сити», и если «горожане» потеряют очки, «Ливерпуль» станет чемпионом за семь туров до конца.

Кто посмотрит матч по ТВ

Чемпионат Англии Агуэро пропустит остаток сезона в АПЛ, но, возможно, еще сыграет в Лиге чемпионов 5 ЧАСОВ НАЗАД

Фрэнк Лэмпард не сможет выпустить на поле двоих игроков – Каллума Хадсон-Одои и Фикайо Томори. «Новых повреждений нет, а старые травмы еще в силе. Томори не сыграет еще как минимум неделю, ему нужно восстановиться. Также не выйдет Хадсон-Одои, который работает над восстановлением», – заявил Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.

У «Манчестер Сити» травмы новые – после матча с «Арсеналом» в больницу уехал Эрик Гарсия, потерявший сознание после неумышленного стыка с Эдерсоном, а после «Бёрнли» выбыл Серхио Агуэро. Аргентинца уже прооперировали в Барселоне.

Серхио Агуэро получил травму Фото: Getty Images

Форма

«Сити» провел два матча, так как играл перенесенный 28-й тур против «Арсенала». Через пять дней команда Гвардиолы встретилась с «Бёрнли», и в двух играх футболисты закатили в ворота соперников восемь мячей. Три – лондонцам, пять – клубу из Ланкашира. Забивали все: Рахим Серлинг, Кевин де Брёйне, Рияд Марез, Давид Силва. А лучшим бомбардиром «Сити» после локдауна идет 20-летний Фил Фоден – у него гол в добавленное время «Арсеналу» и дубль «Бёрнли».

«Челси» играл с «Астон Виллой» и добился волевой победы со счетом 2:1. Со скамейки запасных успешно вышел Кристиан Палисик, а победный мяч забил Оливье Жиру.

Лицом к лицу

Статистика личных встреч – 63:58 в пользу «Челси», 40 раз команды сыграли вничью.

Лондонские футболисты за всю историю забили «Сити» 223 мяча, а пропустили 214.

В последний раз «Челси» выигрывал у «Сити» в декабре 2018-го.

«Челси» выиграл всего один матч из последних семи.

Крупнейшие победы обоих клубов в очных матчах – 6:0. «Челси» победил в 2007-м, «Сити» – в феврале 2019-го.

Ориентировочные составы

«Челси»

«Манчестер Сити»

Котировки букмекеров

Победа «Челси»: 4,37

Ничья: 4,03

Победа «Манчестер Сити»: 1,79

С коэффициентами все ясно – на фоне дикой формы «Сити» и восьми мячей верить в «Челси» проблематично. У «горожан» есть еще один стимул – в случае потери очков «Ливерпуль» приедет на «Этихад» в статусе новоиспеченного короля, и «Манчестеру» придется обеспечить чемпионский коридор для Салаха, Ван Дейка и компании. Вряд ли кто-то сильно желает лично поздравить победителей. «Сити» должен напрячься, а потом попробовать вырвать домашнюю победу у «Ливерпуля» и отсрочить чемпионство – скорее всего, неминуемое.

Можно смело поставить на гол «Сити» – вряд ли эта машина остановится, хотя наверняка не забьет топ-сопернику ни три, ни пять. Удачная ставка – то, что забьют обе команды: в пяти последних домашних матчах «Челси» поражал ворота 11 раз.

Где смотреть

Матч начнется в 22:15 по московскому времени, его увидят владельцы подписки Okko Спорт. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Опрос Когда «Ливерпуль» оформит титул? 25 июня – после осечки «Сити» 2 июля – в матче с «Сити» 5 июля – дома с «Астон Виллой» Еще позже

Сколько очков нужно «Ливерпулю» для чемпионства? Кажется, коронация пройдет на стадионе «Ман Сити»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Англии «Хочу извиниться перед... абсолютно *** [блин] никем!» Фанат «Бёрнли» взял ответственность за баннер ВЧЕРА В 14:30