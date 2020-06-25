«Манчестер Сити» – «Челси»
Фото: Getty Images
Решится ли судьба АПЛ-2019/20 25 июня?
Уже 25 июня «Ливерпуль» может примерить долгожданный титул чемпиона Англии, и если это произойдет, то без непосредственного участия команды Юргена Клоппа. На «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Манчестер Сити», и если «горожане» потеряют очки, «Ливерпуль» станет чемпионом за семь туров до конца.
Кто посмотрит матч по ТВ
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Фрэнк Лэмпард не сможет выпустить на поле двоих игроков – Каллума Хадсон-Одои и Фикайо Томори. «Новых повреждений нет, а старые травмы еще в силе. Томори не сыграет еще как минимум неделю, ему нужно восстановиться. Также не выйдет Хадсон-Одои, который работает над восстановлением», – заявил Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.
У «Манчестер Сити» травмы новые – после матча с «Арсеналом» в больницу уехал Эрик Гарсия, потерявший сознание после неумышленного стыка с Эдерсоном, а после «Бёрнли» выбыл Серхио Агуэро. Аргентинца уже прооперировали в Барселоне.
Серхио Агуэро получил травму
Фото: Getty Images
Форма
«Сити» провел два матча, так как играл перенесенный 28-й тур против «Арсенала». Через пять дней команда Гвардиолы встретилась с «Бёрнли», и в двух играх футболисты закатили в ворота соперников восемь мячей. Три – лондонцам, пять – клубу из Ланкашира. Забивали все: Рахим Серлинг, Кевин де Брёйне, Рияд Марез, Давид Силва. А лучшим бомбардиром «Сити» после локдауна идет 20-летний Фил Фоден – у него гол в добавленное время «Арсеналу» и дубль «Бёрнли».
«Челси» играл с «Астон Виллой» и добился волевой победы со счетом 2:1. Со скамейки запасных успешно вышел Кристиан Палисик, а победный мяч забил Оливье Жиру.
Лицом к лицу
- Статистика личных встреч – 63:58 в пользу «Челси», 40 раз команды сыграли вничью.
- Лондонские футболисты за всю историю забили «Сити» 223 мяча, а пропустили 214.
- В последний раз «Челси» выигрывал у «Сити» в декабре 2018-го.
- «Челси» выиграл всего один матч из последних семи.
- Крупнейшие победы обоих клубов в очных матчах – 6:0. «Челси» победил в 2007-м, «Сити» – в феврале 2019-го.
Ориентировочные составы
«Челси»
«Манчестер Сити»
Котировки букмекеров
Победа «Челси»: 4,37
Ничья: 4,03
Победа «Манчестер Сити»: 1,79
С коэффициентами все ясно – на фоне дикой формы «Сити» и восьми мячей верить в «Челси» проблематично. У «горожан» есть еще один стимул – в случае потери очков «Ливерпуль» приедет на «Этихад» в статусе новоиспеченного короля, и «Манчестеру» придется обеспечить чемпионский коридор для Салаха, Ван Дейка и компании. Вряд ли кто-то сильно желает лично поздравить победителей. «Сити» должен напрячься, а потом попробовать вырвать домашнюю победу у «Ливерпуля» и отсрочить чемпионство – скорее всего, неминуемое.
Можно смело поставить на гол «Сити» – вряд ли эта машина остановится, хотя наверняка не забьет топ-сопернику ни три, ни пять. Удачная ставка – то, что забьют обе команды: в пяти последних домашних матчах «Челси» поражал ворота 11 раз.
Где смотреть
Матч начнется в 22:15 по московскому времени, его увидят владельцы подписки Okko Спорт. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
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