«Кристал Пэлас» ни разу не коснулся мяча в штрафной «Ливерпуля» – это первый подобный случай в АПЛ

Нет, ну какой же Клопп крутой!

«Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» – 4:0.

Этот матч стал уникальным: команда Юргена Клоппа за все 90 минут ни разу не позволила игрокам соперника коснуться мяча в своей штрафной площади. Это первый подобный случай в АПЛ за время подсчетов подобной статистики – то есть, с сезона-2008/09.

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«Ливерпуль» провел в АПЛ-2019/20 31 матч и набрал 86 очков.

Команда Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 23 очка. «Горожане» могут набрать максимум 24 балла, и любая осечка команды Гвардиолы сделает «Ливерпуль» чемпионом.

Сколько очков нужно «Ливерпулю» для чемпионства? Кажется, коронация пройдет на стадионе «Ман Сити»

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