🏆 🔴 «Ливерпуль» – чемпион Англии впервые за 30 лет

Юрген Клопп прервал черную серию легендарного клуба.

«Ливерпуль» стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2019/20 и прервал 30-летнюю серию без чемпионства.

Золото мерсисайдцам принес «Челси», который 25 июня лишил очков «Манчестер Сити» в матче 31-го тура – 2:1. Шестью годами ранее «синие» также вмешались в чемпионскую гонку «Ливерпуля» и «Сити», но с обратным результатом.

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Отрыв «Ливерпуля» от «Сити» составил 23 очка. В оставшиеся 7 туров «горожане» могут набрать максимум 21.

В следующем туре «Ливерпуль» и «Ман Сити» проведут очную встречу. «Горожане» собирались устроить сопернику чемпионский коридор.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 19-й раз. Предыдущий успех датируется сезоном-1989/90. Премьер-лиги на тот момент не существовало.

На момент предыдущего титула «красные» с отрывом были самым титулованным клубом Англии (18).

Премьер-лига разыгрывается с сезона-1992/93. «Ливерпуль» стал седьмым чемпионом турнира.

Еще раз пережить фактически золотой матч АПЛ можно здесь.

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