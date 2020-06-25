«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

YNWA.

Футбольные сказки не всегда случаются на поле. «Лестер» смотрел за тем, как свершается история, дома у Джейми Варди. Игроки «Спартак» узнали о том, что Леонид Федун больше не Нольтрофеич, тоже каждый у себя в квартирках (и только Денис Глушаков – у памятника гладиатору на «Открытие-Арене»). Даже Италия глядела на скандинавскую ничью на Евро-2004 и наверняка полыхала, что становится частью истории, и то лишь как проигравшие и на удивление косвенно.

Так и «Ливерпуль». При Юргене Клоппе было много сказок на зеленом газоне, которые легко вспомнить. Это и 4:3 с «Дортмундом» в 2016-м и голом Деяна Ловрена на последней минуте. Это перевертыш с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19. Это весь прошлый чемпионат, который тоже выдался потрясающим, но «Сити» провел идеальный футбольный год.

Чемпионат Англии 🏆 🔴 «Ливерпуль» – чемпион Англии впервые за 30 лет 2 ЧАСОВ НАЗАД

Это превращение Джордана Хендерсона из отброса в вожака и лучшего игрока лучшей команды в истории АПЛ. Это Мохамед Салах, который был бастом «Челси» и через Италию воскрес на «Энфилде». Это трансферы невероятных Вирджила ван Дейка и Алиссона – до переезда к Клоппу они были просто классными, а с лого «ЛФК» на груди вышли на околоземную орбиту.

Это даже Натаниэль Клайн – с ним сегодня в Мерсисайде расторгли контракт, и он, возможно, сейчас самый несчастный парень на планете. Но без его травмы не случилось бы вынужденного прогресса Трента Александер-Арнольда, скоростных забегов по флангам, четких диагоналей и особенно Того Самого Углового с «Барсой». При этом эффекте бабочки все взаимосвязано – только за ниточку потяни.

Сказка «Ливерпуля» ведь по сути – это тоже ведь история про неудачников, про некрасивую куколку, ставшую прекрасной бабочкой. Мы поэтому так переживаем за успех «красных», потому что у каждого члена этой команды были падения без взлетов, пролетевшие на нашей с вами памяти.

Садио Мане, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Эндрю Робертсон продавал билеты на концерты на стадионе «КПР», его отчислил родной «Селтик» из-за маленького роста – и вот спустя 11 лет он чемпион Англии.

От Ван Дейка отказались главные голландские фирмы – и через Шотландию и «Сотон» он привез на «Энфилд» первый титул за 30 лет.

Алекс Окслейд-Чемберлен в последнем сезоне за «Арсенал» провел три игры в АПЛ, пропустил почти весь чемпионат-2018/19 за «красных» – но он снова с командой и стал важной частью ротации новых королей Премьер-лиги.

Юрген Клопп с «Боруссией» опускался на самое дно Бундеслиги, три года проигрывал с «Ливерпулем» финал за финалом – и за 1,5 сезона ему покорились ЛЧ, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА и вот сейчас АПЛ.

Юрген Клопп, «Ливерпуль» Фото: Imago

И таких фактов можно набрать абсолютно про любого футболиста мерсисайдского клуба. В этом плане «Ливерпуль» – даже более совершенная голливудская история, чем «Лестер». От Варди с его коктейлем из водки со скиттлз никто и никогда ничего не ждал – мало ли дровосеков бегает на полях четвертой лиги и глушит нереализованность в алкоголе.

Клопп, Ван Дейк, Мане и Фирмино приехали на «Энфилд» с пониманием, что должны сделать чемпионом помойку, в которой еще в 2012-м копался Энди Кэрролл. Что еще в 2005-м этот клуб становился лучшей фирмой Европы и создателем главного камбэка в истории ЛЧ. Что нельзя ронять эту историю туда же, где сейчас прохлаждаются чемпион Англии-95 «Блэкберн», обладатель Кубка чемпионов-1982 «Астон Вилла», или куда откатывается после прайма Венгера лондонский «Арсенал».

Историй, когда команды с переполненными музеями рушились в середину таблицы и продавали автобусы, чтобы покрыть долги, – великое множество. Намного больше, чем обратных примеров, когда клуб пережил управленческий кризис, но вернулся на вершину. В этом плане «Ливерпуль» совершил практически невозможное – то, что почти десятилетие не удается «Милану», с натяжкой получилось у «Атлетико» и с роскошью вышло у «Ювентуса».

Но в Англии – стране с самой большой конкуренцией в футбольном мире – это было сделать невероятно трудно, и потому победа «Ливерпуля» выглядит такой неземной. И от самого дна можно оттолкнуться, а мотивация появится сама – нужно лишь не забывать о тех, кто был здесь до тебя.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 2:1

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