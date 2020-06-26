Футбол
Чемпионат Англии

Игроки «Ливерпуля» смотрели «Челси» – «Сити» вместе. Их эмоции от чемпионства попали на видео

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Эмоции игроков «Ливерпуля»

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
36 минут назад | Обновлено 17 минут назад

Самая долгожданная радость.

Футболисты «Ливерпуля» вместе смотрели матч 31-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити», исход которого принес им чемпионский титул.

Последние секунды встречи игроки провели на ногах и вели обратный отсчет. После финального свистка они обнимались и пели.

Чемпионат Англии

«Это для Далглиша и Джеррада. Они ждали 30 лет». Клопп – о чемпионстве

13 МИНУТ НАЗАД
  • «Челси» выиграл у «Сити» со счетом 2:1 и сделал «Ливерпуль» недосягаемым.
  • Это первое чемпионство мерсисайцев за 30 лет и 19-е в истории. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

6 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

🏆 🔴 «Ливерпуль» – чемпион Англии впервые за 30 лет

8 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЛиверпульЧелсиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир