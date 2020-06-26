Игроки «Ливерпуля» смотрели «Челси» – «Сити» вместе. Их эмоции от чемпионства попали на видео

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Самая долгожданная радость.

Футболисты «Ливерпуля» вместе смотрели матч 31-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити», исход которого принес им чемпионский титул.

Последние секунды встречи игроки провели на ногах и вели обратный отсчет. После финального свистка они обнимались и пели.

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«Челси» выиграл у «Сити» со счетом 2:1 и сделал «Ливерпуль» недосягаемым.

Это первое чемпионство мерсисайцев за 30 лет и 19-е в истории. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».

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Чемпионат Англии «Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016 6 ЧАСОВ НАЗАД