Игроки «Ливерпуля» смотрели «Челси» – «Сити» вместе. Их эмоции от чемпионства попали на видео

Эмоции игроков «Ливерпуля»
Фото: Instagram
Самая долгожданная радость.
Футболисты «Ливерпуля» вместе смотрели матч 31-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити», исход которого принес им чемпионский титул.
Последние секунды встречи игроки провели на ногах и вели обратный отсчет. После финального свистка они обнимались и пели.
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- «Челси» выиграл у «Сити» со счетом 2:1 и сделал «Ливерпуль» недосягаемым.
- Это первое чемпионство мерсисайцев за 30 лет и 19-е в истории. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».
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