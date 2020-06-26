«Это для Далглиша и Джеррада. Они ждали 30 лет». Клопп – о чемпионстве

Немец наконец привел свою команду к английскому титулу.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал первую за 30 лет победу клуба в чемпионате Англии.

«Невероятно. Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить. Знаю, как Кенни [Далглиш] нас поддерживал. Это [чемпионство] для вас. Он ждал 30 лет, и это также для Стиви Джеррарда. Ребята восхищаются вами, и мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории.

Чемпионат Англии «Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016 6 ЧАСОВ НАЗАД

«Сити» провел 100 напряженных минут, я не хотел участвовать в этом, но пришлось, поскольку смотрел игру. Это невероятное достижение моих игроков, и я очень рад их тренировать. Я не ждал 30 лет, я здесь только четыре с половиной года, но это настоящее достижение, особенно учитывая трехмесячный перерыв, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить.

Вчерашняя игра дала мне ощущение, что у нас все будет хорошо, а сегодняшняя дала понять это болельщикам. Надеюсь, вы остаетесь дома, пандемия еще не закончилась. Мы смотрели игру вместе в отеле, поэтому будем наслаждаться. Знаю, что людям сейчас трудно, но мы не могли сдерживать себя. Будем наслаждаться с нашими болельщиками, когда сможем», – цитирует 53-летнего Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Челси» выиграл у «Сити» со счетом 2:1 и сделал «Ливерпуль» недосягаемым.

Это первое чемпионство мерсисайцев за 30 лет и 19-е в истории. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии Хендерсон: «Нам с Клоппом придется следить за языком» 16/06/2020 В 07:48