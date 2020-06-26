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Чемпионской ночью фанаты «Ливерпуля» не спали – праздновали у «Энфилда» и даже у автобуса «Сити»

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Фанаты «Ливерпуля» празднуют чемпионство

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Разумеется, никто не думал о соблюдении социальной дистанции.

Фанаты «Ливерпуля» поле завершения матча «Челси» и «Манчестер Сити» высыпали на улицы, чтобы с размахом отпраздновать первое за 30 лет чемпионство.

Основная толпа дошла до клубного стадиона «Энфилд». Болельщики жгли пиротехнику и выкрикивали победные заряды.

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Улицы «Ливерпуля» ночью были переполнены – фанаты шли и ехали по проезжей части, обнимались и размахивали флагами. Им никто не препятствовал.

Фанаты «Ливерпуля» празднуют чемпионство

Фото: Getty Images

Некоторые добрались до Лондона (или просто там живут) и собрались вокруг автобуса «Манчестер Сити», чье поражение сделало «Ливерпуль» недосягаемым в турнирной таблице.

Фанаты «Ливерпуля» празднуют чемпионство

Фото: Getty Images

  • «Челси» выиграл у «Сити» со счетом 2:1.
  • Это 19-е чемпионство «Ливерпуля». Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».

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