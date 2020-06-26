Празднующие футболисты «Ливерпуля» сорвали интервью Ван Дейка в прямом эфире

Футболисты «Ливерпуля»
Фото: Twitter
Было слишком радостно, чтобы удержаться.
Празднующие чемпионство игроки «Ливерпуля» прервали интервью защитника Вирджила ван Дейка в прямом эфире.
После матча 31-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити», исход которого принес мерсисайцам чемпионство, журналисты телеканала BT Sport брали у 28-летнего Ван Дейка онлайн-интервью. Но в кадр ворвались другие футболисты, радующиеся завоеванию титула.
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Ван Дейк отказался от предложения «ПСЖ» и станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»
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- «Ливерпуль» стал недосягаемым в турнирной таблице после победы «Челси» над «Сити» (2:1).
- Это первое чемпионство «красных» за 30 лет.
«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016
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