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Празднующие футболисты «Ливерпуля» сорвали интервью Ван Дейка в прямом эфире

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Футболисты «Ливерпуля»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 11 минут

Было слишком радостно, чтобы удержаться.

Празднующие чемпионство игроки «Ливерпуля» прервали интервью защитника Вирджила ван Дейка в прямом эфире.

После матча 31-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити», исход которого принес мерсисайцам чемпионство, журналисты телеканала BT Sport брали у 28-летнего Ван Дейка онлайн-интервью. Но в кадр ворвались другие футболисты, радующиеся завоеванию титула.

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Ван Дейк отказался от предложения «ПСЖ» и станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

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  • «Ливерпуль» стал недосягаемым в турнирной таблице после победы «Челси» над «Сити» (2:1).
  • Это первое чемпионство «красных» за 30 лет.

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

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