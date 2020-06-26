Празднующие футболисты «Ливерпуля» сорвали интервью Ван Дейка в прямом эфире

Было слишком радостно, чтобы удержаться.

Празднующие чемпионство игроки «Ливерпуля» прервали интервью защитника Вирджила ван Дейка в прямом эфире.

После матча 31-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити», исход которого принес мерсисайцам чемпионство, журналисты телеканала BT Sport брали у 28-летнего Ван Дейка онлайн-интервью. Но в кадр ворвались другие футболисты, радующиеся завоеванию титула.

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«Ливерпуль» стал недосягаемым в турнирной таблице после победы «Челси» над «Сити» (2:1).

Это первое чемпионство «красных» за 30 лет.

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

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