Клопп зажег на чемпионской вечеринке – такого Юргена мы еще не видели

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поразил игроков на посвященной чемпионству вечеринке.

53-летний коуч зажигательно станцевал под музыку в окружении подбадривающих его футболистов.

«Ливерпуль» стал недосягаемым в турнирной таблице после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1).

Это 19-е чемпионство в истории клуба и первое за 30 лет. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».