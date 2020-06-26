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Клопп зажег на чемпионской вечеринке – такого Юргена мы еще не видели

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Юрген Клопп танцует

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через час

Тренер танцевал вместе с футболистами.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поразил игроков на посвященной чемпионству вечеринке.

53-летний коуч зажигательно станцевал под музыку в окружении подбадривающих его футболистов.

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  • «Ливерпуль» стал недосягаемым в турнирной таблице после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1).
  • Это 19-е чемпионство в истории клуба и первое за 30 лет. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».
  • Клопп возглавил команду в октябре 2015 года – это его четвертый трофей с «красными» после побед в ЛЧ, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.

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