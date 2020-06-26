Клопп зажег на чемпионской вечеринке – такого Юргена мы еще не видели

Юрген Клопп танцует
Фото: Twitter
Тренер танцевал вместе с футболистами.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поразил игроков на посвященной чемпионству вечеринке.
53-летний коуч зажигательно станцевал под музыку в окружении подбадривающих его футболистов.
Чемпионат Англии
Чемпионской ночью фанаты «Ливерпуля» не спали – праздновали у «Энфилда» и даже у автобуса «Сити»
ЧАС НАЗАД
- «Ливерпуль» стал недосягаемым в турнирной таблице после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1).
- Это 19-е чемпионство в истории клуба и первое за 30 лет. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».
- Клопп возглавил команду в октябре 2015 года – это его четвертый трофей с «красными» после побед в ЛЧ, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.
«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Чемпионат Англии
Празднующие футболисты «Ливерпуля» сорвали интервью Ван Дейка в прямом эфире
3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии
Игроки «Ливерпуля» смотрели «Челси» – «Сити» вместе. Их эмоции от чемпионства попали на видео
6 ЧАСОВ НАЗАД