Marca: «Челси» отдаст Кепу в аренду «Валенсии» на 2 года

Ранее сообщалось, что «Челси» планировал продать Кепу, но передумал из-за пандемии коронавируса.

Аррисабалага стал игроком «Челси» в августе 2018 года.

После 31 тура АПЛ лондонцы идут на четвертом месте с отставанием от топ-3 в одно очко.