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Marca: «Челси» отдаст Кепу в аренду «Валенсии» на 2 года

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Кепа Аррисабалага

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

Испанский вратарь может стать одоклубником Дениса Черышева.

«Валенсия» интересуется вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой.

По информации Marca, «Челси» предложил испанцам вариант с двухгодичной арендой 25-летнего голкипера с обязательством выкупа.

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  • Ранее сообщалось, что «Челси» планировал продать Кепу, но передумал из-за пандемии коронавируса.
  • Аррисабалага стал игроком «Челси» в августе 2018 года.
  • После 31 тура АПЛ лондонцы идут на четвертом месте с отставанием от топ-3 в одно очко.

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