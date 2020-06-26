Marca: «Челси» отдаст Кепу в аренду «Валенсии» на 2 года

Кепа Аррисабалага
Фото: Getty Images
Испанский вратарь может стать одоклубником Дениса Черышева.
«Валенсия» интересуется вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой.
По информации Marca, «Челси» предложил испанцам вариант с двухгодичной арендой 25-летнего голкипера с обязательством выкупа.
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- Ранее сообщалось, что «Челси» планировал продать Кепу, но передумал из-за пандемии коронавируса.
- Аррисабалага стал игроком «Челси» в августе 2018 года.
- После 31 тура АПЛ лондонцы идут на четвертом месте с отставанием от топ-3 в одно очко.
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