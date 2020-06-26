Лэмпард: «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ»

Фрэнк Лэмпард
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Фрэнк не поскупился на комплименты для команды Хосепа Гвардиолы.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что считает «Манчестер Сити» лучшей командой АПЛ несмотря на то, что чемпионом сезона-2019/20 стал «Ливерпуль».
«Когда ты выходишь играть против команды уровня «Манчестер Сити», с их индивидуальным мастерством и уровнем тренерской работы, то для меня они лучшие. Лучшие в плане того, в какой футбол они играют. За этим замечательно наблюдать. Пеп и Клопп – это другой уровень. Вот почему «Ливерпуль» сегодня выиграл Премьер-лигу!» – цитирует Лэмпарда Goal.
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- 25 июня «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
- Благодаря этому результату «Ливерпуль» стал недосягаем во главе турнирной таблицы. «Красные» стали чемпионами Англии впервые за 30 лет.
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11/06/2020 В 18:31