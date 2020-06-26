Лэмпард: «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ»

Фрэнк не поскупился на комплименты для команды Хосепа Гвардиолы.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что считает «Манчестер Сити» лучшей командой АПЛ несмотря на то, что чемпионом сезона-2019/20 стал «Ливерпуль».

«Когда ты выходишь играть против команды уровня «Манчестер Сити», с их индивидуальным мастерством и уровнем тренерской работы, то для меня они лучшие. Лучшие в плане того, в какой футбол они играют. За этим замечательно наблюдать. Пеп и Клопп – это другой уровень. Вот почему «Ливерпуль» сегодня выиграл Премьер-лигу!» – цитирует Лэмпарда Goal.

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25 июня «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Благодаря этому результату «Ливерпуль» стал недосягаем во главе турнирной таблицы. «Красные» стали чемпионами Англии впервые за 30 лет.

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