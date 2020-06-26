Первый состав Клоппа в «Ливерпуле». Где они сейчас?

В масштабной чистке выжили только трое – Адам Лаллана, Джеймс Милнер и Дивок Ориги.

Вчера случилось историческое событие: «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, оформив титул за семь туров до финиша – так рано в АПЛ не побеждал еще никто.

Юрген Клопп меньше чем за пять лет сделал из тыквы карету: немец возглавил «красных» в октябре 2015 года, когда они уже и не мечтали о столь громких успехах, как победы в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Первый матч у руля «Ливерпуля» Юрген провел 17 октября 2015-го, расписав нулевую ничью с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии Клопп зажег на чемпионской вечеринке – такого Юргена мы еще не видели 4 ЧАСОВ НАЗАД

Давайте посмотрим на стартовый состав, который Клопп отрядил на свой первый матч в Англии. Сколько человек из тех 11-ти пережили чистку и стали чемпионами АПЛ?

В чемпионате Англии-2019/20 «Ливерпуль» потерпел лишь одно поражение – «красные» уступили «Уотфорду» со счетом 0:3.

Места, которые «Ливерпуль» занимал в АПЛ под руководством Клоппа: 8, 4, 4, 2, 1.

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Англии «Это для Далглиша и Джеррада. Они ждали 30 лет». Клопп – о чемпионстве 11 ЧАСОВ НАЗАД