Немец – скромняга и просто хороший парень.

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард призвал владельцев клуба поставить статую в честь главного тренера Юргена Клоппа. 25 июня «красные» впервые за 30 лет стали чемпионами Англии.

«Нужно учитывать, что «Ливерпуль» и близко не был лучшей командой в стране, они даже не находились в топ-4, когда Юрген взялся за работу. Прийти в «Ливерпуль» и сделать то, что он сделал... Поучаствовать в стольких финалах, принести клубу шестой кубок Лиги чемпионов, а затем выиграть первый за 30 лет титул в АПЛ.

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Такой человек, как Юрген, заслуживает награду прямо сейчас. Такое впечатление, что в футболе мы часто ждем, пока люди состарятся, чтобы всецело оценить их достижения. Но я знаю, что владельцы «Ливерпуля» этого не допустят. Когда Юрген оформит чемпионство, они уже должны начать работу над его статуей», – цитирует Джеррарда The Athletic.

«Я все еще хочу прожить 30 или 40 лет, поэтому меня не интересует статуя. Вам не нужно сравнивать меня с легендарными людьми. Билл Шенкли изменил клуб, Боб Пейсли выиграл все, Кенни Далглиш был игроком и тренером, так что нас невозможно сравнивать. И не нужно», – отреагировал на предложение Джеррарда Клопп. Слова Юргена приводит Daily Mail.

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Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года – уже после того, как Джеррард покинул клуб.

В 2019 году «Ливерпуль» под руководством немца стал победителем Лиги чемпионов, в этом сезоне – победителем АПЛ.

Первый состав Клоппа в «Ливерпуле». Где они сейчас?

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