Клопп – о Санчо: «Красная футболка отлично бы смотрелась на Джейдоне»

Джейдон Санчо
Фото: Getty Images
Юрген не верит, что «Ливерпуль» купит Джейдона уже этим летом.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный трансфер вингера «Боруссии» Джейдона Санчо.
«Красная футболка отлично бы смотрелась на Джейдоне. Но я не думаю, что подобный трансфер состоится этим летом. Он крайне интересный игрок. Если он перейдет в «Ливерпуль», я удивлюсь больше всех», – цитирует Юргена Bild.
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- В чемпионате Германии-2019/20 Санчо провел 31 матч, забил 17 мячей и отдал 16 голевых передач.
- Transfermarkt оценивает игрока в 117 млн евро.
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