Гвардиола подтвердил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

Достойные слова достойного соперника.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его футболисты устроят чемпионский коридор для «Ливерпуля».

«Конечно, мы сделаем это. Мы, безусловно, устроим чемпионский коридор. Мы всегда тепло встречаем «Ливерпуль», когда они приезжают на наш стадион. Им не на что будет жаловаться, и мы, разумеется, сделаем коридор, потому что они заслужили.

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У команды, которая взяла восемь трофеев за три сезона, конечно же, есть страсть в каждой игре, в каждом турнире, всюду. Никто в Англии не отрицает это. Очень сложно достигать того, что мы сделали в сложнейшей лиге на планете, но невозможно побеждать все время.

В АПЛ была одна исключительная команда, и, когда подобного добивается кто-то другой, я должен лишь учиться у них и поздравить их, все просто. Командная страсть и желание появляются снова, и снова, и снова», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» на «Этихаде» 2 июля, начало встречи – в 22:15 по московскому времени.

«Красные» оторвались от конкурентов на 23 очка в турнирной таблице и стали чемпионами Англии впервые за 30 лет.

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