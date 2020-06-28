В 2013-м Клопп мог сменить Фергюсона у руля «МЮ». Юргена отговорила его жена

Если бы не Улла Сандрок, «Ливерпуль» ждал бы титула еще 30 лет.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в 2013 году мог возглавить «Манчестер Юнайтед», сменив сэра Алекса Фергюсона. Об этом рассказал бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Фил Томпсон.

«Я брал интервью у Клоппа для Sky и спросил, созданы ли они с «Ливерпулем» друг для друга. Он посмотрел на меня и спросил: «Почему?»

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Затем Клопп рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед», но его жена Улла сказала, что это неправильно. Когда появился вариант с «Ливерпулем», его жена сказала, что это правильный вариант. [Здесь есть] что-то странное. Как будто он создан для «Ливерпуля», – цитирует Томпсона Give Me Sport.

На момент ухода Фергюсона из «МЮ» в 2013 году Клопп уже дважды приводил «Боруссию» к чемпионству в Бундеслиге – это случилось в сезонах-2010/11 и -2011/12.

В 2015 году Клопп возглавил «Ливерпуль» и за 5 лет привел команду к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

Первый состав Клоппа в «Ливерпуле». Где они сейчас?

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