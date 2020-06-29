Зинченко отреагировал на слухи о романе с украинской теннисисткой

Александр дал краткий и вполне однозначный комментарий.

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на слухи о романтических отношениях с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

23-летний Зинченко выложил скриншот материала о связях Янчук и футболиста киевского «Динамо» Жерсона Родригеса, который сейчас выступает в Турции на правах аренды. Авторы текста упомянули, что ранее Ольге приписывали роман с Зинченко. Александр выделил эту часть статьи и подписал: «Не веселите».

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В инстаграме теннисистки есть совместное фото с футболистом.

В октябре 2019 года Александр сделал предложение телеведущей Владе Седан.

Янчук не попадает в топ-500 рейтинга WTA.

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