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Экс-вратарь «Ливерпуля»: «Если Мбаппе приедет, ему придется доказывать свою значимость»

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Джордан Хендерсон, «Ливерпуль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Брюс Гроббелар прокомментировал слухи о Килиане и подчеркнул величие «Ливерпуля».

Бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мерсисайдский клуб.

«Что ж, если он приедет на «Энфилд», ему наверняка придется доказывать свою значимость. Мы не знаем, каковы будут обстоятельства – все зависит от Клоппа. Кто бы ни прибыл на «Энфилд», ему придется стать еще лучше, как было с Минамино.

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На данном этапе команда великолепна, а Клопп и его советники будут определять, каким футболистам прийти, а кому остаться. Сейчас каждый игрок хочет присоединиться к «Ливерпулю», потому что мы чемпионы АПЛ. Любой, кто не хочет, должен обратиться к врачу, потому что это лучшая команда на несколько лет вперед», – цитирует 62-летнего Гроббелара Goal.com.

  • «Ливерпуль» взял английское чемпионство впервые за 30 лет.
  • Зимбабвиец Гроббелар играл за «Ливерпуль» с 1980 года по 1994-й.

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

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