Гвардиола: «Теперь сложно сосредоточиться на АПЛ»

Теперь все мысли «Сити» – о «Реале».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что после поражения от «Челси» команда потеряла мотивацию в чемпионате.

«Мы в полуфинале [Кубка Англии]. Атаковать было непросто, так как «Ньюкасл» очень глубоко защищался, но игра была хорошей. Я счастлив вернуться в Лондон, на «Уэмбли».

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После поражения от «Челси» нам сложно сосредоточиться на АПЛ. Мы близки к выходу в Лигу чемпионов, у нас есть отрыв от конкурентов. Мы опять на «Уэмбли», в прошлом году мы выиграли, так что все нормально. Теперь готовимся к «Реалу», – цитирует 49-летнего Гвардиолу BBC.

«Сити» выиграл у «Ньюкасла» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Поражение от «Челси» (1:2) окончательно выключило команду из чемпионской гонки – титул взял «Ливерпуль».

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