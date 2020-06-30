Бывший футболист «Ливерпуля» госпитализирован с ножевым ранением

На Андре Уиздома напали на улице с целью грабежа.

Защитник «Дерби» и бывший футболист «Ливерпуля» Андре Уиздом госпитализирован с ножевым ранением.

BBC со ссылкой на информацию из клуба сообщает, что 27-летний футболист навещал родственников в одном из районов Ливерпуля, когда на него напали с целью ограбления. Уиздома госпитализировали, он вряд ли выйдет на поле в сезоне-2019/20, однако в целом прогноз положительный – игрок полностью восстановится.

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Полиция Мерсисайда расследует инцидент.

Права на Уиздома принадлежали «Ливерпулю» с 2012 года по 2017-й.

Он играл в аренде за «Дерби», «Вест Бромвич», «Норвич» и «Ред Булл Зальцбург».

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