Бывший футболист «Ливерпуля» госпитализирован с ножевым ранением

Андре Уиздом
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На Андре Уиздома напали на улице с целью грабежа.
Защитник «Дерби» и бывший футболист «Ливерпуля» Андре Уиздом госпитализирован с ножевым ранением.
BBC со ссылкой на информацию из клуба сообщает, что 27-летний футболист навещал родственников в одном из районов Ливерпуля, когда на него напали с целью ограбления. Уиздома госпитализировали, он вряд ли выйдет на поле в сезоне-2019/20, однако в целом прогноз положительный – игрок полностью восстановится.
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- Права на Уиздома принадлежали «Ливерпулю» с 2012 года по 2017-й.
- Он играл в аренде за «Дерби», «Вест Бромвич», «Норвич» и «Ред Булл Зальцбург».
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