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Бывший футболист «Ливерпуля» госпитализирован с ножевым ранением

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Андре Уиздом

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

На Андре Уиздома напали на улице с целью грабежа.

Защитник «Дерби» и бывший футболист «Ливерпуля» Андре Уиздом госпитализирован с ножевым ранением.

BBC со ссылкой на информацию из клуба сообщает, что 27-летний футболист навещал родственников в одном из районов Ливерпуля, когда на него напали с целью ограбления. Уиздома госпитализировали, он вряд ли выйдет на поле в сезоне-2019/20, однако в целом прогноз положительный – игрок полностью восстановится.

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Полиция Мерсисайда расследует инцидент.

  • Права на Уиздома принадлежали «Ливерпулю» с 2012 года по 2017-й.
  • Он играл в аренде за «Дерби», «Вест Бромвич», «Норвич» и «Ред Булл Зальцбург».

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