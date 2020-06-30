Ветеран «Ливерпуля»: «Де Брёйне будет хлопать игрокам, которые не достойны шнурки ему завязать»

Дэнни Мёрфи казнил идею почетной проходки победителей Премьер-лиги.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи раскритиковал чемпионский коридор, который игроки «Сити» хотят устроить «красным» на матче 32-го тура чемпионата Англии на «Этихаде».

«Это такое проявление уважения, типа правильная вещь, послание всему футбольному миру, что ты показал уважение и благосклонность к победителю. То, что «Сити» продемонстрирует в четверг, покажет их смирение, признание качества игры «Ливерпуля».

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Все это – полная чушь! Не знаю, когда и почему это началось, но я бы чувствовал себя неловко. Если бы мне пришлось, я бы тоже участвовал в коридоре, но не хотел бы этого делать, потому что вышло бы неискренне.

Подумайте о тех, кто будет аплодировать тем парням. Кевин де Брёйне – возможно, лучший центрхав в мире – хлопает в ладоши полузащитникам, которые не достойны завязывать шнурки на его бутсах. Я бы шел и такой: «Да-да, хватит, парни». Чувствовал бы себя неловко в этом коридоре.

Я брал интервью у Де Брёйне, он, конечно, респектовал «Ливерпулю». Но Кевин не хочет стоять на домашней арене и хлопать сопернику в ладоши. Тебе хочется сказать в этот момент: «Жду не дождусь следующего сезона, давайте уже разделаемся с этой игрой и покажем, насколько мы крутые», – сказал Мёрфи в эфире talkSPORT.

Дэнни Мёрфи провел на «Энфилд Роуд» шесть лет в конце 90-х и начале нулевых и стал лучшим футболистом мерсисайдского клуба в сезоне-2002/03.

«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет и обошел «Манчестер Сити» на 23 очка.

«Красные» встретятся с манкунианским клубом в игре Премьер-лиги 2 июля на «Этихаде».

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