Невилл: «Клопп превратил игроков за 30 миллионов в игроков за 130 миллионов»

Гари респектует Юргену за чемпионство.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт Sky Sports Гари Невилл поздравил «Ливерпуль» с чемпионством и оценил работу Юргена Клоппа на посту главного тренера команды.

«Невероятное достижение, которое назревало на протяжении пары нет. В прошлом году они стучались в дверь, «Манчестер Сити» нужно было сыграть на безупречном уровне.

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Юрген Клопп превратил игроков, которые стоят 30 миллионов фунтов, в игроков, которые стоят 130 миллионов. А футболистов, которые стоят 75 миллионов, в футболистов, которые стоят 150 миллионов. Работа скаутской службы и тренеров была потрясающей. Все шло от главного тренера. Мне не понравился этот день – в детстве я видел их слишком много. Но не могу их не поздравить», – цитирует 45-летнего Невилла Sky Sports.

Это 19-е чемпионство в истории клуба и первое за 30 лет. Больше (20) – только у «Манчестер Юнайтед».

Клопп возглавил команду в октябре 2015 года – это его четвертый трофей с «красными» после побед в ЛЧ, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.

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