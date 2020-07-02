Клопп – о чемпионском коридоре от «Сити»: «Ливерпуль» не празднует события недельной давности»

Коуч назвал традицию красивой, но не самой нужной.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал намерение «Манчестер Сити» устроить им чемпионский коридор на матче 32-го тура АПЛ.

«Не уверен, что в моей карьере такое уже было. Очень давно, в Германии. Не уверен, что там это традиция, но все же красивый жест, сто процентов. Честно говоря, мне это не нужно. Мы едем туда, чтобы сыграть в футбол и победить. «Ливерпуль» не празднует события недельной давности», – цитирует 53-летнего Клоппа Daily Mail.

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«Ливерпуль» стал недосягаемым для «Сити» и выиграл титул, когда клуб из Манчестера уступил «Челси».

Очная встреча клубов состоится 2 июля и начнется в 22:15 по московскому времени. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию

Матч на «Этихаде» мог бы стать крутейшей развязкой АПЛ. Но «Ливерпуль» едет к «Сити» чемпионом

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