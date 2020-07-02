Команду Юргена Клоппа теплый прием от Пепа и его парней.

Матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на «Этихаде» мог бы стать горячей развязкой АПЛ-2019/20, но «горожане» проиграли «Челси», и «красные» едут в гости в долгожданном статусе чемпиона. Команда Пепа готовит ребятам Клоппа чемпионский коридор, а у «Сити» тоже есть вполне комфортный отрыв от «Лестера» и «Челси». Но вряд ли будет совсем уж скучно – английские топы не привыкли катать друг с другом унылые 0:0.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Сити» по-прежнему травмирован Серхио Агуэро, чье восстановление после операции продлится не одну неделю. Также не будет Фернандиньо, который схватил удаление в матче с «Челси». Скорее всего, до сих пор не восстановился Эрик Гарсия, потерявший сознание после неумышленного стыка с Эдерсоном в одном из предыдущих матчей.

Серхио Агуэро получил травму Фото: Getty Images

Клопп не рассчиывает на травмированных Жоэля Матипа, Джеймса Милнера и Джердана Шачири. Матип получил травму в матче против «Эвертона» и покинул поле на 73-й минуте.

Форма

После локдауна «Сити» шел на идеальной серии из двух побед и восьми безответных мячей в двух матчах, но потом – может, из-за излишней самоуверенности – не справился с «Челси». Команда Гвардиолы оправилась от поражения и всухую (2:0) разобралась с «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка Англии, но новоиспеченный чемпион – не «Ньюкасл», не «Бёрнли» и даже не дрейфующий «Арсенал». Ни с одним действительно сильным клубом «Сити» этим летом пока не справился.

«Ливерпуль» в первом матче после возвращения футбола сыграл безголевую ничью с «Эвертоном», а потом вкатил четыре мяча в ворота несчастного «Кристал Пэлас». Так что бешеной пугающей статистики у чемпионов нет – они наверняка готовы не к легкой прогулке, а к трудному выматывающему матчу.

Лицом к лицу

Матч первого круга на «Энфилде» завершился со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Команды сыграли 186 матчей: 91 раз победил «Ливерпуль», 46 – «Манчестер Сити». 49 игр закончились вничью.

Самый результативный матч – 5:4 в пользу «Ливерпуля» в 2006 году.

Крупнейшие победы обоих клубов в очных матчах – 6:0, но это было слишком давно. «Ливерпуль» разгромил соперника в 1995 году, а подвиг «Сити» пришелся на 1935-й.

Крупнейший результат в недавнем прошлом – победа «Ливерпуля» со счетом 4:3 в январе 2018-го.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»

«Ливерпуль»

Котировки букмекеров

Победа «Манчестер Сити»: 2,02

Ничья: 3,92

Победа «Ливерпуля»: 3,52

Букмекеры не верят в немотивированного чемпиона и предполагают, что итоговая победа достанется «Сити». Выглядит правдоподобно – «горожане» сыграли больше матчей и набрали ход, несмотря на осечку с «Челси», а «Ливерпуль» расслабился во время празднования долгожданного титула.

Если поверить в победу «Сити», можно поставить, что хозяева забьют два и больше – в предыдущих семи матчах на «Этихаде» манчестерская атака не забивала меньше двух мячей.

Где смотреть

Матч начнется в 22:15 по московскому времени, его увидят владельцы подписки Okko Спорт. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

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