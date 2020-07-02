«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
Фото: Eurosport
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Футболисты «Манчестер Сити» устроили чемпионский коридор игрокам «Ливерпуля» перед матчем 32-го тура чемпионата Англии.
Игроки «горожан» поаплодировали коллегам из Ливерпуля, которые в прошлом туре досрочно оформили завоевание чемпионского титула.
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- Это первое чемпионство «Ливерпуля» за 30 лет – в последний раз «красные» побеждали в чемпионате Англии в сезоне-1989/90.
- «Манчестер Сити» побеждал в АПЛ в двух предыдущих сезонах – 2017/18 и 2018/19.
- В первом круге нынешнего чемпионата «Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
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