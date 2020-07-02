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«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор

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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
4 минут назад

Традиция, которая очень не нравится Дэнни Мёрфи.

Футболисты «Манчестер Сити» устроили чемпионский коридор игрокам «Ливерпуля» перед матчем 32-го тура чемпионата Англии.

Игроки «горожан» поаплодировали коллегам из Ливерпуля, которые в прошлом туре досрочно оформили завоевание чемпионского титула.

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  • Это первое чемпионство «Ливерпуля» за 30 лет – в последний раз «красные» побеждали в чемпионате Англии в сезоне-1989/90.
  • «Манчестер Сити» побеждал в АПЛ в двух предыдущих сезонах – 2017/18 и 2018/19.
  • В первом круге нынешнего чемпионата «Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

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