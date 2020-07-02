Клопп получил на «Этихаде» 0:4 и 0:5. Главные цифры унижения чемпионского «Ливерпуля»

Второе крупнейшее поражение Клоппа, 17-й ассист Де Брёйне и первый гол Стерлинга бывшему клубу.

«Ливерпуль» провел первый матч в статусе чемпиона Англии и уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:4. И вот главные статистические итоги унижения команды Клоппа.

Два самых крупных поражения Клоппа в АПЛ случились на «Этихаде». Первое – в сентябре 2017-го (0:5), второе – свеженькое (0:4).

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«Ливерпуль» не забивает на выезде во всех соревнованиях на протяжении четырех матчей – это худшая серия мерсисайдцев с 1992 года.

0:4 – команда, ставшая чемпионом, еще не проигрывала в АПЛ крупнее. В сезоне-1997/98 «Арсенал» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4 как раз в следующем матче после того, как оформил титул. Сегодня Клопп повторил «достижение» Арсена Венгера.

Рахим Стерлинг провел девятый матч против «Ливерпуля» и наконец забил.

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

0:3 к перерыву – так крупно Клопп не горел со времен работы в «Майнце». В мае 2007 года «Майнц» к перерыву проигрывал «Баварии» с тем же счетом (в итоге игра завершилась победой мюнхенцев 5:2);

28 – очки, набранные Кевином де Брёйне по системе гол+пас, на счету бельгийца 11 голов и 17 ассистов в 30 матчах АПЛ. У Кевина есть 6 матчей, чтобы побить рекорд Тьерри Анри по ассистам (20) в одном чемпионате.

«Ливерпуль» впервые проиграл матч Премьер-лиги, когда в старте вышли Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

Алиссон пропустил 4+ мяча в одной игре впервые с апреля 2018-го. Тогда «Ливерпуль» забил его «Роме» пять мячей.

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