Стерлинга ненавидели за побег из «Ливерпуля». Он справился благодаря Пепу и психотерапевту

Рахим впервые забил бывшему клубу в АПЛ и даже отпраздновал.

Рахим Стерлинг – один из главных виновников разгрома «Ливерпуля» после чемпионского коридора и отдания всех почестей команде Клоппа. Форвард забил бывшему клубу в Премьер-Лиге спустя восемь матчей, отпраздновал и окончательно завершил сагу с переездом в Манчестер.

С первых дней на «Этихаде» Рахима ненавидели как минимум в одном городе Англии. Стерлинг, выросший в футболиста основного состава в «Ливерпуле», укатил к «горожанам» еще в 2015-м, но фаны «красных» нещадно прессовали Рахима и несколько лет спустя, и даже сейчас. Еще до переезда они освистывали его на церемонии вручения награды лучшему молодому игроку мерсисайдцев в сезоне-2014//15, а потом началось настоящее безумие. Фаны «Ливера» верили, что Рахим провалится на «Этихаде», обзывали предателем и жадным ублюдком и освистывают на протяжении пяти лет.

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Главной причиной ненависти со стороны фанатов «красных» стали денежные разборки Рахима с клубом, давшим ему путевку в футбол. С чего вдруг в отношения Стерлинга с «Ливерпулем» влезли деньги едва ли кто-то помнит (говорят, речь шла о том, что Рахим требовал повышения з/п с 35 до 175 тысяч фунтов в неделю), но это стало поводом для едкого хейта в адрес Рахима со стороны легенды мерсисайдцев Джейми Каррагера: «Стерлинг – это большой ребенок. Если ты хочешь трофеи и деньги, то не жди, когда их тебе предложат, а заслужи сам. Заткнись и играй футбол». Деф «красных» сказал это сразу после 64-миллионного трансфера Рахима в Манчестер, а тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс ему только вторил: «У молодых игроков есть кое-что общее – их портят деньги. Деньги меняют людей. У меня был Стерлинг, играющий за 2 тысячи фунтов в неделю, и я старался растянуть это время как мог. Теперь он напоминает мне избалованного ребенка».

Наезды со стороны бывшего тренера и одноклубника не могли пройти мимо Рахима, и он ответил им в эфире Fox Sports Australia: «Я был немного разочарован тем, как я ушел. С самого первого момента, когда я услышал об интересе «Сити», я захотел присоединиться к ним из-за пути их развития. Думаю, что я поступил правильно. У меня свои цели, амбиции, и я постараюсь взять трофеи с этим клубом».

Слова Рахима исключительно логичны. После провала «Ливерпуля» в чемпионской гонке-2013/14 с тем самым падением Джеррарда он решил уйти из клуба неудачника АПЛ (после второго места «Ливерпуль» приземлился на шестой строчке) в топ-клуб, только-только ставший чемпионом. Этот переход идеально ложился в канву размышлений Стерлинга, когда он только начинал карьеру: «Когда я только попал в «Ливерпуль», я решил, что мне нужно будет подумать над другими вариантами, если я не выиграю Премьер-Лигу к своему 21-летию». Как раз после окончания сезона-2014/15 Рахиму исполнялось 21, так что переезд на «Этихад» был предопределен.

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

С первых же дней в Манчестере Стерлингу пришлось отбиваться от набросов журналистов и много кого еще. Они не знали об истинных планах Рахима и причинах ухода из «Ливерпуля» и постоянно акцентировали внимание на побочном финансовом вопросе. «Дело вообще не в деньгах. Не называйте меня 20-летним хапугой, которому нужны только деньги. По своей карьере я думаю только о трофеях. Это все, что имеет для меня значение», – заявлял Стерлинг сразу после переезда на «Энфилд», а Брендан Роджерс в 2020-м признал свои ошибки по поводу молодого форварда: «Если бы все дело было в деньгах, Стерлинг бы остался в «Ливерпуле». Но он хотел выжать максимум из потенциала. Он ушел в топ-клуб и вырос в победителя. Несмотря на возраст, Рахим всегда знал, чего хотел».

Становление победителя далось Рахиму совсем непросто. Чтобы спастись от внешних шумов и справиться с давлением Стерлинг даже обратился к психиатору. Стив Питерс был недоступен игроку «МС» в первый год пребывания на «Этихаде» (он работал на полставки в «Ливерпуле»), но перед Евро-2016 такая возможность у Рахима появилась. «Он помог мне: заблокировал ненужные вещи в голове и помог сосредоточиться только на футболе».

Важную роль в превращении Стерлинга в топ-игрока с устойчивой психикой сыграл и Пеп Гвардиола, возглавивший «Сити» через год после трансфера Рахима. До прихода испанского коуча из англичанина лепили исключительно крайка без мыслей и осознанности в голове. Мануэль Пеллегрини требовал от Стерлинга только скорость, поэтому Гвардиола получил в ростер игрока, который избегал принятия решений и быстро избавлялся от мяча.

С первых дней работы в Манчестере Гвардиола сразу обратил внимание на Рахима и наделил его специфическими для него задачами. Заставил чаще лезть в обводку перед воротами, активнее колотить по воротам и отрабатывать в обороне. Дотошность Пепа доходила до того, что он отчитывал Стерлинга даже после хет-трика в финале Кубка Англии-2018/19.

Испанский тренер научил Стерлинга еще большей ответственности и стремлению к прогрессу, за которым он и приехал в «Сити», а маниакальное внимание Пепа к деталям решило главную проблему Рахима в прошлые годы. «Раньше, когда Стерлинг касался мяча, он его боялся. Он всегда искал партнера. Я сказал, что он должен пробовать забить, даже если не получится. Нужно быть агрессивным. Так он превращается в игрока-победителя», – казалось бы, простые советы Гвардиолы сделали из Стерлинга топ-игрока.

Нынешняя статистика Стерлинга говорит о многом и подтверждает тезис о преодолении проблем. Рахим пережил психологическое давление с достоинством и на поле, и за его пределами. В интервью, несмотря на весь яд в свой адрес от мерсисайдских фанов, Рахим вспоминает «Ливерпуль» исключительно тепло («Если честно, я люблю «Ливерпуль». Не поймите меня неправильно, но они навсегда в моем сердце»), а его дочь и вовсе болеет за команду Юргена Клоппа. Никакой обиды на воспитавший клуб у Рахима нет, даже несмотря на то, что он празднует голы в ее ворота.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 4:0

Телеграм-канал автора, где объясняется, почему «Ливерпуль» не заслужил чемпионство

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