Гвардиола: «Ливерпуль» выпил много пива на прошлой неделе»

Пеп намекнул, что на команде Клоппа сказались последствия кутежа.

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:0 в матче чемпионата Англии.

Гости провели первый матч в статусе чемпиона, но без вариантов проиграли «горожанам». Хосеп Гвардиола предположил, что причина – торжество по случаю завоевания титула. «Я думаю, они выпили много пива на прошлой неделе. Но сюда они приехали без пива в крови, так что нашей команде нужно отдать должное. Мы победили чемпионов, необыкновенную команду», – цитирует Пепа Independent.

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Стерлинга ненавидели за побег из «Ливерпуля». Он справился благодаря Пепу и психотерапевту

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Чемпионат Англии «Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор 9 ЧАСОВ НАЗАД