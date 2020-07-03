Гвардиола: «Ливерпуль» выпил много пива на прошлой неделе»

Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола
Фото: Getty Images
Пеп намекнул, что на команде Клоппа сказались последствия кутежа.
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:0 в матче чемпионата Англии.
Гости провели первый матч в статусе чемпиона, но без вариантов проиграли «горожанам». Хосеп Гвардиола предположил, что причина – торжество по случаю завоевания титула. «Я думаю, они выпили много пива на прошлой неделе. Но сюда они приехали без пива в крови, так что нашей команде нужно отдать должное. Мы победили чемпионов, необыкновенную команду», – цитирует Пепа Independent.
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