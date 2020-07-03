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The Sun: фаната «МЮ» уволили c работы из-за селфи с Марезом

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Рияд Марез

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Крейг Уиллис лишился места деятельности и фанатской солидарности.

Болельщика «Манчестер Юнайтед» Крейга Уиллиса уволили с работы за селфи с игроком «Манчестер Сити» Риядом Марезом.

37-летний англичанин работал на стройке апартаментов, к которым алжирский футболист приехал присмотреться после недавнего ограбления в его доме. Уиллис сделал фото со звездой, но работодателя снимок не впечатлил – Крейг нарушил правила социального дистанцирования и за это лишился должности. «У Мареза не было проблем с фото. Я получил фото и мурашки, а по дороге домой – звонок с работы. Я сделал селфи для лучшего друга – он фанат «Сити». Не каждый день встречаешь подобного человека», – цитирует беднягу The Sun.

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