The Sun: фаната «МЮ» уволили c работы из-за селфи с Марезом

Крейг Уиллис лишился места деятельности и фанатской солидарности.

Болельщика «Манчестер Юнайтед» Крейга Уиллиса уволили с работы за селфи с игроком «Манчестер Сити» Риядом Марезом.

37-летний англичанин работал на стройке апартаментов, к которым алжирский футболист приехал присмотреться после недавнего ограбления в его доме. Уиллис сделал фото со звездой, но работодателя снимок не впечатлил – Крейг нарушил правила социального дистанцирования и за это лишился должности. «У Мареза не было проблем с фото. Я получил фото и мурашки, а по дороге домой – звонок с работы. Я сделал селфи для лучшего друга – он фанат «Сити». Не каждый день встречаешь подобного человека», – цитирует беднягу The Sun.

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2 июня «Сити» обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:0 – в первом матче «красных» в статусе чемпионов.

В Лиге чемпионов «горожанам» предстоит ответная встреча с «Реалом» на «Этихаде» – выездной матч команда Гвардиолы выиграла со счетом 2:1.

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