Реюнион Месси и Гвардиолы в «Сити» в 2021-м – гениальная затея. Они возьмут ЛЧ и всем все докажут

Почему в переезде Лео в Англию на закате карьеры еще есть смысл.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси провел всю карьеру в родном клубе, но за это время не раз находился на распутье – периодические терки с руководством и конфликты внутри команды год за годом проверяют на прочность преданность Лео. Чем ближе истечение срока очередного контракта аргентинца с каталонцами – тем больше слухов о том, что на этот раз Месси все же решится на смену обстановки. Лионелю уже 33 года, его текущий договор истекает через 12 месяцев – кажется, это последний шанс нападающего на значимый трансфер.

В котле слухов про потенциальный пункт отъезда игрока всегда выделялся вариант с «Манчестер Сити», это началось сразу после прихода шейхов и не прекращается до сих пор. Бурная фантазия журналистов сыграла роль, но дыма без огня не бывает – в 2008-м клуб действительно сделал по Лео официальный бид. Как позже выяснилось, это произошло по ошибке – из-за несогласованности в руководстве «горожан». Тем не менее, за последние 12 лет английский клуб стабильно считается наиболее логичным вариантом Лео на случай, если роман с «Барсой» окажется невечным.

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В последние годы тренд только усилился: «Сити» планомерно подтягивал людей, ответственных за феноменальный успех «Барселоны» конца нулевых. С 2012 года спортивным директором клуба является экс-функционер каталонцев Чики Бегиристайн, а исполнительным директором – Ферран Сориано, несколько лет работавший в высшем руководстве «сине-гранатовых». С переездом Гвардиолы на Альбион казалось, что подписание лучшего игрока поколения – финальная деталь в идеальном пазле «горожан».

В прошлом сезоне Пеп ответил на вопрос о потенциальном переходе Месси: «Он игрок «Барселоны». Я думаю, он закончит там карьеру. Это мое желание». Скорее всего, красивой мечте коуча не суждено сбыться – Лео свернул переговоры о новом контракте, окончательно разочаровавшись в ситуации внутри клуба. Месси обвиняют в неспособности Гризманна вписаться в коллектив и от него же ждут решения проблемы, в любом конфликте раздевалки с руководством винят именно Лионеля, его превозносят при каждом триумфе, но обвиняют в отсутствии лидерских качеств после провалов.

Одной из причин такого решения называют невозможность боссов «Барсы» предоставить Месси долгосрочный проект развития коллектива – Лео понимает, что у него осталось не так много лет на высшем уровне, а родной клуб в последние годы пачками подписывает неподходящих игроков и меняет тренеров средней руки. Главный магнит в клубном футболе для Месси – Лига чемпионов, которую нападающий не выигрывал уже пять лет. Он понимает, что для реальной борьбы за трофей «Барсе» нужна серьезная перестройка – невозможная в условиях коронавирусного кризиса. Лео уже пару сезонов уламывает боссов вернуть Неймара, но сейчас на это банально нет денег.

«Лига чемпионов – особенный турнир, лучшая вещь для игры на клубном уровне. Хотелось бы выиграть ее снова, это мечта», – делился амбициями Месси за несколько месяцев до того самого поражения от «Ливерпуля». С точки зрения футбольного развития, «Сити» – идеальное место для воплощения мечты аргентинца. Лео хочет от руководства команды серьезный проект – в «Манчестере» уже несколько лет выстраивают идеальную систему и забирают все локальные трофеи подряд, а вот ЛЧ клубу до сих пор не покорилась.

К лету 2021 года сложится все. CAS в ближайшее время огласит решение по еврокубковому бану «Сити» за нарушения правил финансового фэйр-плей – УЕФА запрашивает для «горожан» два года отстранения от Лиги чемпионов, но это беспрецедентное наказание. Боссы клуба уверены в невиновности, к тому же двухгодичное отсутствие одного из фаворитов главного еврокубка планеты пагубно скажется на престиже соревнования – бан либо отменят вовсе, либо сократят до одного года.

Гвардиоле со времен ухода из «Барселоны» постоянно предъявляют за неспособность добиться успехов в главном еврокубке. В прошлом году Пепа прямо спросили, обязан ли он триумфам в турнире Месси, Хави и Иньесте – испанец удивил прямотой: «Да, так и есть. Абсолютно согласен с теми, кто так считает, и не буду спорить ни секунды – в период в «Барселоне» у меня были невероятные игроки, мне очень повезло». Через год у Пепа будет возможность воссоединиться с последним гением той команды и вновь сотворить историю.

4 июля аргентинский журналист бахнул инсайдом – согласно источникам из Англии и Каталонии, переход Месси в «Сити» наконец вероятен. Через год Лео может совершить важнейший шаг в карьере и принести пользу всем сторонам – перед пенсией еще раз вспыхнуть в сильном коллективе и взять желанный трофей, а заодно освободить родной клуб от зависимости, мешающей ему принять неизбежность жизни без главной звезды.

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