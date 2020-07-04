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Танкреди Пальмери: «Ливерпуль» согласовал контракт с Алькантарой

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Тьяго Алькантара, «Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Отличная покупка для команды Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Баварии» Тьяго Алькантарой.

Об этом сообщил журналист Танкреди Пальмери. В ближайшее время «Ливерпуль» сделает мюнхенцам официальное предложение – «красные» рассчитывают приобрести Алькантару за 30 млн + бонусы.

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  • Сообщается, что 29-летний Тьяго уже попрощался с партнерами по «Баварии».
  • Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года. Действующий контракт испанца с немецким клубом истекает летом 2021-го.

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