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«Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Баварии» Тьяго Алькантарой.

Об этом сообщил журналист Танкреди Пальмери. В ближайшее время «Ливерпуль» сделает мюнхенцам официальное предложение – «красные» рассчитывают приобрести Алькантару за 30 млн + бонусы.

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Сообщается, что 29-летний Тьяго уже попрощался с партнерами по «Баварии».

Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года. Действующий контракт испанца с немецким клубом истекает летом 2021-го.

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