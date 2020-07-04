Тьяго Алькантара, «Бавария»
Фото: Getty Images
Отличная покупка для команды Юргена Клоппа.
«Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Баварии» Тьяго Алькантарой.
Об этом сообщил журналист Танкреди Пальмери. В ближайшее время «Ливерпуль» сделает мюнхенцам официальное предложение – «красные» рассчитывают приобрести Алькантару за 30 млн + бонусы.
Чемпионат Испании
Fox Sports: Месси может перейти в «Манчестер Сити»
9 ЧАСОВ НАЗАД
- Сообщается, что 29-летний Тьяго уже попрощался с партнерами по «Баварии».
- Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года. Действующий контракт испанца с немецким клубом истекает летом 2021-го.
RMC Sport: «Барселона» предложит Гризманна «Ювентусу»
Чемпионат Германии
«Бавария» объявила о переходе Сане
ВЧЕРА В 08:30
Чемпионат Германии
«Ты же теннис ни разу не смотрел». Алаба поддержал Тима и нарвался на троллинг от Тьяго
01/02/2020 В 11:49