Клопп рассказал, когда уйдет на пенсию. Это случится скоро

Действующий контракт – последний в тренерской карьере Юргена.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что действующий контракт с клубом должен стать последним в его карьере.

«Я не вижу себя тренером в старости. Когда я начал тренировать в возрасте 33 лет, я сказал себе: «Итак, начались 25 лет во власти». Я провел семь с половиной лет в «Майнце», семь лет в «Боруссии». Когда закончится мой контракт с «Ливерпулем», я буду тренировать уже 23,5 года. У меня нет планов работать после этого.

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Когда время придет, надеюсь, я все еще буду здоров и смогу сказать: «Отлично, мне понравилось [быть тренером], но теперь я хочу посмотреть, как этим занимаются другие люди», – цитирует Клоппа Goal.com.

Контракт Юргена с «Ливерпулем» истекает в 2024 году.

Клопп возглавил «красных» в 2015 году. За пять лет он привел команду к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

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