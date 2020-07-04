Клопп рассказал, когда уйдет на пенсию. Это случится скоро

Юрген Клопп
Фото: Getty Images
Действующий контракт – последний в тренерской карьере Юргена.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что действующий контракт с клубом должен стать последним в его карьере.
«Я не вижу себя тренером в старости. Когда я начал тренировать в возрасте 33 лет, я сказал себе: «Итак, начались 25 лет во власти». Я провел семь с половиной лет в «Майнце», семь лет в «Боруссии». Когда закончится мой контракт с «Ливерпулем», я буду тренировать уже 23,5 года. У меня нет планов работать после этого.
Клопп получил на «Этихаде» 0:4 и 0:5. Главные цифры унижения чемпионского «Ливерпуля»
Когда время придет, надеюсь, я все еще буду здоров и смогу сказать: «Отлично, мне понравилось [быть тренером], но теперь я хочу посмотреть, как этим занимаются другие люди», – цитирует Клоппа Goal.com.
- Контракт Юргена с «Ливерпулем» истекает в 2024 году.
- Клопп возглавил «красных» в 2015 году. За пять лет он привел команду к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.
В 2013-м Клопп мог сменить Фергюсона у руля «МЮ». Юргена отговорила его жена