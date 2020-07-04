Поль поддержал всех, кто сражается с расизмом.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выбрил на голове логотип движения Black Lives Matter, которое выступает против расизма.

Снимки Погба с новой прической появились в соцсетях после начала матча между «МЮ» и «Борнмутом» – Уле-Гуннар Сульшер выпустил француза в стартовом составе.

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Движение Black Lives Matter зародилось в США после оправдательного приговора по делу Джорджа Циммермана, убившего афроамериканского подростка Трэйвона Мартина.

Огромную популярность движение приобрело в 2020 году после того, как белокожий полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть Флойда привела к массовым беспорядкам в ряде городов США.

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