Трент забавнейше потерялся в пространстве – юнец никак не отойдет от чемпионства

Трент Александер-Арнольд
Фото: Getty Images
Мане пришлось привести партнера в чувство.
«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии – 2:0.
Перед стартом игры команды традиционно выстроились в районе центрального круга, но у защитника «красных» Трента возникли трудности – он пошел куда-то не туда с видом человека, вообще не понимающего происходящее. Юного англичанина направил на верный курс партнер Садио Мане – похоже, защитник никак не отойдет от празднования титула.
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Видео момента можно посмотреть здесь.
- За «Ливерпуль» отличились Мане и Кёртис Джонс.
- Для 19-летнего воспитанника «красных» это первый гол в АПЛ.
«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016
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