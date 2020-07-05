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Трент забавнейше потерялся в пространстве – юнец никак не отойдет от чемпионства

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Трент Александер-Арнольд

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 26 минут

Мане пришлось привести партнера в чувство.

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии – 2:0.

Перед стартом игры команды традиционно выстроились в районе центрального круга, но у защитника «красных» Трента возникли трудности – он пошел куда-то не туда с видом человека, вообще не понимающего происходящее. Юного англичанина направил на верный курс партнер Садио Мане – похоже, защитник никак не отойдет от празднования титула.

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Видео момента можно посмотреть здесь.

  • За «Ливерпуль» отличились Мане и Кёртис Джонс.
  • Для 19-летнего воспитанника «красных» это первый гол в АПЛ.

«Ливерпуль» – мощь. Этот титул круче и сложнее победы «Лестера»-2016

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