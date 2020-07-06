«Над чужими проблемами смеется тот, кто сам в беде». Моуринью разгневался на твит «Арсенала»

Жозе Моуринью
Фото: Getty Images
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал пост в твиттере «Арсенала».
2 июля «шпоры» проиграли в гостях у «Шеффилда» – 1:3. Северолондонские соседи отреагировали глумливо – выложили хайлайты недавней победы в матче с «клинками» (2:1) и подписали пост так: «Непросто победить «Шеффилд Юнайтед» на «Брамалл Лэйн». На пресс-конференции перед матчем с «Эвертоном» Моуринью прокомментировал подкол оппонента.
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«Я думаю, что если бы они были на вершине лиги или боролись за четверку, имели хорошую серию – то не наслаждались бы проблемами других. Над чужими проблемами смеется только тот, кто сам в беде. В конце концов, это в большей степени характеризует их самих – им особенно нечему радоваться, приходится цепляться за любую возможность сделать это. Их ситуация в таблице очень похожа на нашу», – цитирует португальца Sky Sports.
- «Тоттенхэм» занимает 10-е место и на четыре очка отстает от седьмого «Арсенала» при матче в запасе.
- Жозе тренирует «шпор» с осени после увольнения Маурисио Почеттино.
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