«Над чужими проблемами смеется тот, кто сам в беде». Моуринью разгневался на твит «Арсенала»

Похоже, Особенный подписан на злейших врагов «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал пост в твиттере «Арсенала».

2 июля «шпоры» проиграли в гостях у «Шеффилда» – 1:3. Северолондонские соседи отреагировали глумливо – выложили хайлайты недавней победы в матче с «клинками» (2:1) и подписали пост так: «Непросто победить «Шеффилд Юнайтед» на «Брамалл Лэйн». На пресс-конференции перед матчем с «Эвертоном» Моуринью прокомментировал подкол оппонента.

Чемпионат Англии ESPN: самый дорогой игрок в истории «Тоттенхэма» отказался играть при Моуринью 24/06/2020 В 14:37

«Я думаю, что если бы они были на вершине лиги или боролись за четверку, имели хорошую серию – то не наслаждались бы проблемами других. Над чужими проблемами смеется только тот, кто сам в беде. В конце концов, это в большей степени характеризует их самих – им особенно нечему радоваться, приходится цепляться за любую возможность сделать это. Их ситуация в таблице очень похожа на нашу», – цитирует португальца Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает 10-е место и на четыре очка отстает от седьмого «Арсенала» при матче в запасе.

Жозе тренирует «шпор» с осени после увольнения Маурисио Почеттино.

Моуринью мог не стать Особенным. Жозе жутко повезло победить Фергюсона

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Англии «Дрогба клал по 46 мячей за сезон». Моуринью высмеяли за ошибку со статой Дидье 22/06/2020 В 15:28