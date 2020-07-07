Вернер и Зиех усилят «Челси». Но до уровня «Сити» с «Ливерпулем» нужен еще один шаг

Даже таких трансферов мало, чтобы претендовать на чемпионство.

«Челси» разрывает рынок после трансферного бана: зимой забрали Хакима Зиеха, а летом – Тимо Вернера. Оба трансфера прошли по щелчку, а с Вернером еще и обломали «Ливерпуль». Кажется, Марина Грановская специально сдерживала менеджерские таланты до лета-2020. В последний раз «Челси» так же решительно врывался на рынок в 2015-м – тогда купили Сеска Фабрегаса и Диего Косту, а через год праздновали чемпионство.

С новыми трансферами «Челси» приблизится к повторению этого успеха. Но приблизится не так сильно, чтобы сходу обломать мечты Юргена Клоппа о двух чемпионствах подряд. Вернер и Зиех усилят команду, но для рывка к уровню «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» нужно кое-что еще.

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Вернер удовлетворит жалобы Лэмпарда, Зиех усилит правый край

Одной из главных проблем «Челси» в сезоне была реализация. Фрэнк Лэмпард жалуется на нее чуть ли не с первого дня в команде. 24 августа «Челси» обыграл «Норвич» (3:2), победный мяч забили только на 68-й минуте. За публичной похвалой от тренера последовала критика: «Я счастлив, но чувствую облегчение. Мы могли решить исход раньше, у нас были моменты, мы контролировали игру».

В ноябре «Челси» принимал «Валенсию» – от этого матча зависел выход в плей-офф ЛЧ. Итог – ничья (2:2) и негодование Лэмпарда: «Матч вышел необычным, у обеих команд было много моментов. Мы упустили многие из них, поэтому должны радоваться ничьей». Фрэнк остался недовольным даже после январской победы 3:0 над «Бёрнли»: «Каждому очевидно, что мы могли забивать больше. Но хотя бы забили и сделали это в первом тайме».

Впечатления Лэмпарда подтверждает статистика. Understat и его модели ожидаемых голов подсказывают, что в этом сезоне АПЛ «Челси» недосчитался почти шести мячей. Это худший показатель в топ-6 чемпионата.

Причина столь низкой реализации – в однотипном функционале игроков. Схожесть футболистов ограничивает в выборе тактики, что делает команду предсказуемой и менее эффективной. Это понимает и Лэмпард – не зря он зимой охотился за Дрисом Мертенсом. В распоряжении Фрэнка ограниченный пул форвардов: Тэмми Абрахам с Оливье Жиру сильно похожи (оба – подвижные столбы, которые играют от штрафной и иногда опускаются в подыгрыш), а на Батшуайи уже не рассчитывают – в товарняках перед рестартом сезона Миши почти не играл.

Вернер сильно разнообразит набор игроков. Он не сможет навязывать борьбу на уровне Абрахама и Жиру, зато даст вариативность. Это доказывает карта ударов в чемпионате. Абрахам отыграл меньше (2086 минут против 2825), но тенденция все равно заметна. Тэмми наносит удары высокого качества только вблизи вратарской, Тимо – из разных точек по всей штрафной.

Еще разница между Вернером и Абрахамом проявляется в касаниях. У Тэмми их меньше в принципе, но доля касаний в штрафной выше. У Вернера все наоборот. Это доказывает, что Абрахам больше настроен на игру у чужих ворот, а Вернер действует разнообразнее и включается на разных участках поля.

Касания форвардов моложе 24 лет. Вернер – в правой верхней четверти графика, Абрахам – в левой верхней Фото: Eurosport

Ситуация с Зиехом другая. Хаким не изменит «Челси», он укрепит и разовьет то, что Лэмпард прорабатывал весь сезон. Скорее всего, будет играть правого вингера. Его смещения в центр идеально подходят системе «Челси»: у Фрэнка вингеры часто уходят с фланга, чтобы освободить край под фулбеков и взять на себя нагрузку в созидании.

Зиех с этой нагрузкой справится. Он лидер Эредивизи по ассистам, передачам под удар и передачам в финальную треть с сезона-2017/18. Это сильный буст по сравнению с Виллианом, который привык к черновой работе в успешных командах (вспомните, как он играл при Жозе Моуринью), а в кризисных тащит за счет индивидуальных действий.

Еще одно преимущество Зиеха перед Виллианом – в рабочей ноге. Бразилец бьет только правой, что резко ограничивает его смещения в центр. Марокканец предпочитает левую. Более того, он лидер Эредивизи по голам из-за пределов штрафной за последние три сезона.

Выходит, на бумаге Зиех поможет и в рамках розыгрыша, и в одиночку: если позиционное нападение встанет, Хаким будет бить издали. При этом он не повлияет на задействие молодых, а где-то даже сделает это более удобным: Зиех уживется даже с Каллумом Хадсон-Одои и Кристианом Палисиком, если будет играть десятку, а его смещения в центр откроют фланг Рису Джеймсу.

Но даже этого мало, чтобы претендовать на чемпионство.

Хаким Зиех, «Аякс» Фото: Getty Images

«Челси» надо укреплять оборону

Зиех с Вернером помогут и без мяча. Их присутствие отразится на прессинге: оба игрока приходят из команд с активным давлением наверху. При этом Зиех – стабильно в топ-3 «Аякса» по давлению в финальной трети в ЛЧ, а Вернер – лучший по этому показателю в основе «Лейпцига».

Тимо и Хаким привыкли к системам с выстроенным прессингом. Их будет легко интегрировать в модель «Челси», а она уже отлажена на топ-уровне. До приостановки сезона «синие» были третьими в АПЛ по давлению на чужой половине и входили в топ-2 по соотношению этого давления в финальной трети с xG соперника – то есть прессинговали интенсивно и качественно, влияя тем самым на моменты соперника. По последнему параметру «Челси» превосходил даже «Ливерпуль».

Проблемы «синих» в обороне начинаются на более поздних стадиях. Они связаны с игрой на стандартах. «Челси» – пятая команда АПЛ по пропущенным с них голам. У «синих» их 12, у «Сити» – 7, у «Ливерпуля» – 5. Эта проблема следует из-за количества фолов. «Челси» нарушает правила по 10,3 раза за матч – это хуже, чем у «Сити» и «Ливерпуля» на 0,7 и 1,6.

Показательным в этом смысле вышел матч с «Астон Виллой», где «Челси» владел мячом 74% времени, но допустил вдвое больше фолов (17 против 9) и пропустил со стандарта. Виновниками стали Мэйсон Маунт, Сезар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен – все коллективно заснули на подаче.

В момент навеса на дальнюю все три игрока – Маунт, Аспиликуэта и Кристенсен – пустили соперников ближе к воротам Фото: Eurosport

Картина повторилась и в матче с «Манчестер Сити». Кевин де Брёйне забил со штрафного (хотя защита тут никак бы не повлияла на удар), а в первом тайме «горожане» создали со стандартов два опасных момента. Сначала Палисик не успел передать Фернандиньо Россу Баркли: американец отставал от соперника и должен был крикнуть партнеру, чтобы тот сблизился и помешал пробить.

Фернандиньо убегает от Палисика, но не попадает под ответственность Баркли. Из-за этого ему удастся пробить Фото: Eurosport

Затем «синие» коллективно не разгадали задумку Де Брёйне и Рияда Мареза. Но хотя бы успели закрыть алжирцу обзор.

Де Брёйне катит на Мареза. Перед Риядом – ни одного страхующего из «Челси». «Синие» реагируют на эпизод уже в результате розыгрыша Фото: Eurosport

На стандартах «Челси» допускает как индивидуальные, так и коллективные ошибки. В начале сезона это было связано с зональной защитой. В октябре Лэмпард говорил, что отказался от такого подхода: «Я устал пропускать голы в таком объеме. Решили, что нужно что-то изменить и возложить на игроков больше ответственности. Решение было трудным, есть аргументы за и против как для зональной, так и для персональной обороны. В зональной защите допускается легкая пассивность. В персональной защитника могут заблокировать и создать тем самым пространство. Поэтому мы решили смешать два типа обороны: кто-то из игроков играет по персональным ориентировкам, кто-то – в зонах».

У Лэмпарда есть кадры для такой стратегии:

Курт Зума достаточно крупный (рост – 190 см, вес – 96 кг) и хорош в воздухе (выигрывает 75% верховых единоборства в среднем за 90 минут). Он подойдет для игры один-в-один;

Антонио Рюдигер – поменьше (190/85) и хуже наверху (58%). Он универсал;

Андреас Кристенсен – худой (188/78) и тоже не очень на втором этаже (58%). Скорее под зону;

Фикайо Томори – хорош для своих параметров (56% единоборств при 185/75), но отыграл в сезоне меньше всех.

На деле Фрэнк провел целый сезон в поисках оптимальной связки в защите, но так ее и не нашел. Это произошло не только из-за игры на стандартах: защитникам предъявляют гораздо больше требований.

Сегодня в основе «Челси» играют Рюдигер и Кристенсен. Но ощущения надежности они не создают. Вспомнить хотя бы обрез немца во втором тайме или ошибку датчанина в голевом эпизоде с «Астон Виллой». Такие моменты сопровождают «Челси» весь сезон. «Синие» – худшие в топ-6 АПЛ по пропущенным мячам и предпоследние по xGA (опасности моментов соперника). И если на голы влияет фактор Кепы, то xGA больше зависит от защитников.

Антонио Рюдигер, «Челси» Фото: Getty Images

Ситуация со слабой защитой по простым и продвинутым цифрам легко проецируется на развитие «Ливерпуля» и «Сити». «Красные» собрали атакующее трио за полгода до покупки Вирджила ван Дейка. Но без голландца вряд ли бы достигли нынешних высот. То же самое было у «Сити» и Пепа Гвардиолы: долго подбирали центральных защитников, пока не купили Эмерика Лапорта. Сегодня неудачи «горожан» по сезону связывают с тем, что француз отыграл в нем лишь 883 минуты.

«Челси» необходимо пройти этот этап и укрепить защиту. Иначе покупки Вернера и Зиеха не более чем преобразят атаку – на результат они не повлияют.

У «Челси» ограниченный рынок. Из вариантов – Тиаго Силва и 18-летний парень из «Барсы»

Самое странное – «Челси» не изучает рынок центральных защитников. Во всяком случае, так кажется по слухам. Пресса связывает «синих» с левыми фулбеками – Беном Чилуэллом, Нико Тальяфико, Алексом Теллесом – и игроками атаки – Каем Хаверцем прежде всего. Но про центральных защитников – ничего или мало. Мало – это, например, про Хавьера Мбуямбу из «Барселоны». У защитника, которого называют новым Ван Дейком, проблемы с контрактом, и «Челси» ждет, чем все закончится. Но 18-летний Мбуямба вряд ли решит проблемы здесь и сейчас. При этом рынок будет ограничен: мало кто готов торговать надежными защитниками в кризисных условиях.

Есть разве что один очевидный вариант – Тиаго Силва. Он готовится покинуть «ПСЖ» и хочет переехать в Англию – правда, среди кандидатов «Челси» пока нет. Схема с приобретением Силвы на сезон-два и Мбуямбы на перспективу может сработать. За это время «Челси» лучше разберется с теми, кто уже есть в составе: проверит Томори на больших минутах, оценит прогресс Кристенсена и Зума. В последнем, если что, заинтересован Моуринью.

Тьяго Силва («ПСЖ») Фото: AFP

Есть и более простые маневры. Например, выкупить у «Вест Хэма» Деклана Райса, который учился в академии «Челси» и дружит с Маунтом. Мойес использовал его в центре защиты против «Вулверхэмптона». Правда, в середине поля Райс смотрится органичнее и даже по-лидерски: против «Тоттенхэма» он выстраивал игру на своей половине, против «Челси» – диктовал, как прессинговать Канте.

Главное – прорабатывать варианты. Для нынешнего «Челси» вопрос с центральными защитниками претендует на статус главного. Не решить его – все равно что потратить еще один сезон на подготовку и рост, а не на достижение результатов.

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