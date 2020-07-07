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Льорис и Сон чуть не подрались на поле. Моуринью был в восторге

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Конфликт Уго Льориса и Сон Хынмина

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
час назад

Довольный Жозе предложил винить в эпизоде себя любимого.

Вратарь и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис в перерыве матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона» поругался с одноклубником Сон Хынмином.

Льорис догнал уходящего с поля Сона и стал эмоционально предъявлять ему претензии. Футболисты могли подраться, если бы не вмешались партнеры по команде. Льориса успокоили, он спокойно прошел в раздевалку.

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Перед выходом на второй тайм Льорис и Сон дали друг другу пять и обнялись, показывая, что конфликт исчерпан.

Уго Льорис и Хынмин Сон

Фото: Getty Images

Тренер «шпор» Жозе Моуринью был доволен перепалкой – во всяком случае, он так сказал в комментарии Sky Sports.

«Это прекрасно. Возможно, это последствие нашего сотрудничества, так что если хотите кого-то в этом обвинить, обвиняйте меня. Я критиковал парней, потому что они, на мой взгляд, недостаточно критично относились к себе. Я просил их требовать большего друг от друга, давить на одноклубников командным духом.

Капитан подумал, что должен сделать больше для команды и добавить остроты. Это коснулось замечательного Сонни, которого все любят. Прозвучала пара плохих слов, но это было важно для роста команды. Нужно требовать большего от других и быть сильными личностями. В перерыве у меня не было сомнений в том, что они будут вместе до конца».

  • «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0.
  • Единственный мяч был автоголом: в свои забил Майкл Кин.

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