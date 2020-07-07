Основатель Kasabian покинул группу. Он пел на чемпионском параде «Лестера», а Fire стала гимном АПЛ

Бэнд никогда не будет прежним в сердцах поклонников.

Поклонников английского футбола недавно могла привлечь не совсем спортивная новость – рок-группу Kasabian покинул ее основатель и фронтмен.

«Том Мейган уходит из Kasabian по взаимному согласию. Он долгое время боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение», – такое объяснение привели в инстаграме.

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Том Мейган на стадионе «Лестера» Фото: Getty Images

Уход 39-летнего Мейгана, который основал Kasabian в конце 90-х, оценили даже как распад группы – она никогда не станет прежней в сердцах поклонников. А у фанатов спорта группа останется в памяти как один из самых ярких символов АПЛ.

В 2009-м британские и мировые чарты порвала песня Fire из третьего альбома Kasabian. Премьер-лига подсуетилась, и трек стал гимном АПЛ в сезонах-2010/11 и 2012-13. Fire и голос Тома Мейгана стали появляться перед трансляцией каждого матча и других официальных передач.

Все участники Kasabian родились в Лестере или имеют к нему прямое отношение. Поэтому чемпионство ребят Клаудио Раньери 2016 года оказалось незабываемым и для музыкантов.

«Когда я представляю, как «Лестер» будет забивать в Премьер-лиге, а болельщики прыгать на стадионе под сочиненную нами Fire, то понимаю, что ничего лучше в моей жизни уже не случится», – сказал однажды гитарист и бэк-вокалист Серджио Пиццорно. Разумеется, Kasabian выступили на чемпионском параде и чувствовали себя не звездами, а такими же простыми болельщиками, как тысячи собравшихся.

И это не вся связь группы с футболом – просто самые известные факты. В 2010-м Мейган на одном из концертов представил форму сборной Англии для поездки на ЧМ в ЮАР.

А Пиццорно был участником жеребьевки Кубка Англии.

Включаем Fire и ностальгируем с Петером Краучем – бывшего нападающего «Ливерпуля» и сборной Англии уход Мейгана наверняка расстроил. Двухметровый верзила зажигал на концертах Kasabian, возвышаясь из толпы.

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