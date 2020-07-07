Трент Александер-Арнольд и Юрген Клопп
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По мнению Юргена, успех Трента должен вдохновить других ливерпульских мальчишек.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб мечтает о команде, полностью составленной из собственных воспитанников.
«Мы хотим быть клубом, в котором хочет играть каждый скаузер. Если вы талантливы и готовы упорно работать, мы хотим, чтобы вы были здесь. Чтобы быть в состоянии сделать это, мы должны показать, что у игроков есть путь пробиться в первую команду.
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В долгосрочной перспективе мечта состоит в том, чтобы у нас была команда из скаузеров. Почему бы и нет? Они бы сражались на поле как сумасшедшие», – цитирует немецкого специалиста ESPN.
- Ранее «Ливерпуль» оформил первое чемпионство за 30 лет, став недосягаемым для «Манчестер Сити».
- В прошлом сезоне команда Клоппа стала победителем Лиги чемпионов.
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