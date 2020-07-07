Футбол
Чемпионат Англии

Клопп: «Ливерпуль» мечтает о команде из скаузеров»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Трент Александер-Арнольд и Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

По мнению Юргена, успех Трента должен вдохновить других ливерпульских мальчишек.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб мечтает о команде, полностью составленной из собственных воспитанников.

«Мы хотим быть клубом, в котором хочет играть каждый скаузер. Если вы талантливы и готовы упорно работать, мы хотим, чтобы вы были здесь. Чтобы быть в состоянии сделать это, мы должны показать, что у игроков есть путь пробиться в первую команду.

Лига чемпионов УЕФА

«К сожалению, мы уже не имеем к этому отношения». Клопп назвал фаворитов ЛЧ

05/07/2020 В 09:02

В долгосрочной перспективе мечта состоит в том, чтобы у нас была команда из скаузеров. Почему бы и нет? Они бы сражались на поле как сумасшедшие», – цитирует немецкого специалиста ESPN.

  • Ранее «Ливерпуль» оформил первое чемпионство за 30 лет, став недосягаемым для «Манчестер Сити».
  • В прошлом сезоне команда Клоппа стала победителем Лиги чемпионов.

Трент забавнейше потерялся в пространстве – юнец никак не отойдет от чемпионства

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Англии

Клопп рассказал, когда уйдет на пенсию. Это случится скоро

04/07/2020 В 14:51
Лига чемпионов УЕФА

«К сожалению, мы уже не имеем к этому отношения». Клопп назвал фаворитов ЛЧ

05/07/2020 В 09:02
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЛиверпульЮрген КлоппБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир